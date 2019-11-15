Самые крупные новостные ворота Эстонии 23 ноября отметят свое 20-летие. О ком все эти годы Delfi писал больше всего?

Почему так много пишут про ралли? Больше невозможно следить за деятельностью Хельме и EKRE! Кажется, что эти темы покорили всю Эстонию.

Крупнейшему медиапорталу Эстонии в конце ноября исполнится 20 лет. Чего только не было за это время на «страницах» Delfi – новости, мнения, фотографии, видео. И, конечно, комментарии! Когда в 2012 году у Марта Лаара в «Фейсбуке» кончилось место, то у Delfi таких проблем не было. На портале найдется место для всех достойных мыслей!

Основательно и разносторонее Delfi освещал все аспекты жизни в Эстонии. В преддверии 20-летия мы решили взглянуть на архив. Мы просмотрели все опубликованные за это время тексты и составили рейтинг персон, которые чаще всего становились героями новостей.

Посмотрите, кто Delfi написал больше всего за эти годы:

Думаете, что это будут члены EKRE? Уверены, что жители Эстонии с превеликим удовольствием читают новости про ралли? Или про лыжные гонки? Про легкую атлетику? Рейтинг Delfi показывает совершенно иную картину!

Итак. Портал Delfi родился во вторник, в 10.30 утра 23 ноября 1999 года. О ком тогда писали чаще всего, и чем занимались герои статей разных лет? Также расскажем о том, с чем ежедневно сталкиваются наши редакторы-репортеры и какие статьи о самых популярных персонажах больше всего читали 20 лет назад?

Год рождения Delfi для Эдгара Сависаара стал горько-сладким. На выборах в Рийгикогу он привел Центристскую партию к победе, но власть получил тройственный союз во главе с Мартом Лааром. Осенью Сависаар выиграл в Таллинне выборы в органы местного самоуправления, но партия осталась в оппозиции и места председателя горсобрания не получила.

Сависаар не стал дожидаться следующих выборов. Уже в 2001 году при поддержке Партии реформ он снова стал мэром. Вскоре после этого распалось правительство Лаара, и копия правящей в столице коалиции во главе с Сиймом Калласом обосновалась на Тоомпеа. Дела Сависаара пошли в гору.

Цифры доказывают, что по числу упоминаний на портале председателю Центристской партии не было равных. Чаще всего о нем писали в связи с выборами: на выборах в Рийгикогу 2003 года, на выборах в парламент и во время событий Бронзовой ночи в 2007 году, на местных выборах 2009 года и затем в 2011 году во время выборов в парламент. В 2010 году разыгрался скандал с финансированием из России.

Пиком популярности, конечно, стал 2015 год. Выборы в Рийгикогу, затем неожиданная госпитализация из-за стрептококка. Врачи сделали невозможное, но Сависаар потерял ногу. Это событие отодвинуло на задний план все другие новости о политике, людей больше интересовало здоровье ветерана эстонской политики.

На этом удары не закончились. Осенью того же года Сависаара задержала Полиция безопасности и предъявила ему подозрения в получении взятки. Суд отстранил Сависаара от управления столицей, и кресло мэра политику пришлось оставить окончательно. На местных выборах 2017 года он сделал отчаянную попытку вернуться в политику, но сил не хватило.

Человек, повлиявший на политическую жизнь страны в период восстановления независимости, за 20 лет работы Delfi 20 совершил круг: поднялся, добился успеха и закончил там же, где начал.

За последние 20 лет Эдгар Сависаар был для журналистов «Крепким орешком». Поскольку темы, представляющие интерес для СМИ часто ему неприятны, и он был изобретателен в том, как отвечать на каверзные вопросы или давать меткий комментарий.

Журналисты Delfi: Каролина Васли, Вахур Кооритс, Рихо Нагель, Элин Энилейн и фотограф Андрес Путтинг вспоминают самые яркие моменты, когда они пытались взять интервью у Сависаара.

Vladimir Putin Foto: Mikhail Metzel 1999 – Владимир Путин становится 31 декабря исполняющим обязанности президента. 2000 – впервые становится президентом России. 2007 – в Эстонии бурно обсуждают запрос на проведение исследований о прокладке по дну Балтийского моря газопровода «Северный поток». Эстония разрешение не дает. 2012 – После четырех лет на посту премьер-министра Путин снова становится президентом. 2014 – Путин оккупирует Крым и начинает войну на востоке Украины. 2018 – Путина в четвертый раз выбирают главой государства.

В год рождения Delfi Владимир Владимирович уже вел войну. Человек из ниоткуда взобрался на пик российской политики за несколько месяцев до того, как в августе Борис Ельцин сделал из него председателя правительства. В тот же день, 9 августа, чеченские боевики перешли границу и вторглись в Дагестан. Последовала череда взрывов по всей России, в том числе в многоквартирном доме в московском районе Печатники, в ходе которого погибло свыше ста человек.

Началась вторая Чеченская война. У Путина сложился образ полководца, благодаря которому он сменил Ельцина на посту президента. Читатели Delfi прямо глотали статьи о Путине. В 2007 году он снова оказался в центре внимания, во время рассмотрения в Эстонии разрешения на прокладку в море газопровода «Северный поток».

Небывалого уровня освещения деятельность Путина достигла в 2014 году, во время оккупации Крыма и действий востоке Украины. Но самыми читаемыми были статьи, опубликованные в марте 2015 года, когда Путин почти на две недели исчез из поля зрения общественности. Путин заболел? Умер? Молчание Кремля вызвало замешательство в России и во всем мире.

Но даже это нельзя сравнить с интересом читателей к связи Путина с Эстонией. К примеру, читателей волновала поездка Путина в Эстонию в 1991 году. Но пика освещение деятельности российского политика на портале достигло в апреле этого года, во время трансляции встречи президентов Керсти Кальюлайд и Владимира Путина из Москвы.

В отличие от демократических глав государств, сроки которых ограничены, у властвующего в России 20 лет Путина явное преимущество. Он находится у власти все годы работы портала Delfi. И сейчас никто не может сказать, будет ли Путин иметь в России абсолютную власть, когда Delfi отметит свое 40-летие.

Andrus Ansip Foto: Foto: Priit Simson 2005 – Андрус Ансип становится премьер-министром. 2007 – Партия реформ побеждает на выборах в Рийгикогу. Бронзовая ночь. 2008–2009 – в экономике Эстонии наступает кризис. 2011 – Партия реформ выигрывает выборы в Рийгикогу. 2014 – Ансип отказывается от поста главы правительства и становится вице-президентом Европейской комиссии.

Заседания Тартуской горуправы раньше проходили по вторникам и четвергам. Но в тот вторник, когда родился Delfi, заседания не было. Мэр Тарту Андрус Ансип был в Страсбурге на форуме «Бережная планировка пространства Европейского континента». Вряди ли тогдашний мэр Тарту мог представить, что через 20 лет практически пропишется в Страсбурге в качестве члена Европарламента.

Ансип пробыл премьер-министром Эстонии девять лет, и все это время его сравнивали с роботом. Это отражается и в статьях. В 2005 году, как только он стал премьер-министром, о нем сразу стали часто писать. После Бронзовой ночи, экономического кризиса и сокращений его популярность сразу стабилизировалась. Спад интереса произошел лишь после отказа от поста главы правительства и начала работы в Европейской комиссии.

Но больше всего читателям пришлись по душе статьи, в которых Ансип рассказывает о своей жизни. Например, рождественское интервью 2014 года «Сегодняшний я родился в больнице, в борьбе между жизнью и смертью», в которой он вспоминает свою аварию.

Интерес читателей к Ансипу по-прежнему высокий. Самыми популярными статьями, в которой упоминается Ансип, являются материалы с критикой в адрес нынешней коалиции Юри Ратаса, мнения об алкогольной политике прошлого правительства и другие.

Что касается отношений Ансипа и Delfi, то говорят, что, будучи патриотом Тарту, Ансип долгое время предпочитал Postimees, но после того, как из газеты заставили уйти его старого друга Марта Кадастика, он в первую очередь открывает Delfi.

Toomas Hendrik Ilves intervjuu Foto: Foto: Andres Putting 2006 – Ильвеса впервые выбирают президентом Эстонии. 2011 – Ильвеса избирают на второй президентский срок. 2015 –Тоомас Хендрик и Эвелин Ильвес разводятся. 2016 – Ильве женится на Иеве Купце, его второй президентский срок заканчивается.

В день рождения Delfi тогдашний министр иностранных дел Тоомас Хендрик Ильвес был в Люксембурге на встрече министров Западноевропейского союза. Сейчас о такой организации мало кто помнит.

Статистика статей Delfi за 20 лет показывает, что общественность начала интересоваться деятельностью и мыслями Ильвеса, когда в 2006 году он стал президентом. Небывалого числа статьи о нем достигли в 2011 году. По всей видимости, причиной стали два события.

В начале года через Wikileaks в эстонскую прессу просочились цитаты Ильвеса о должности президента до того, как он им стал. По данным посольства США, Ильвес сетовал, что на посту президента он был бы бедным и без власти. Он дал оценку и тогдашним звездам эстонской политики: начинал высказываниями о менталитете председателя колхоза Арнольда Рюйтеля и заканчил сравнением Эдгара Сависаара с венесуэльским диктатором Уго Чавесом.

Во второй половине этого же года состоялись выборы президента, на которых Партия реформ, дабы позлить Ильвеса, выставила кандидатуру Индрека Таранда.

Самые читаемые статьи об Ильвесе приходятся на его второй президентский срок, когда распался его брак и он нашел себе новую спутницу жизни: «Эвелин и Тоомас Хендрик Ильвес разводятся после 11 лет брака», «Президент Ильвес обручился с латышкой Иевой Купце», «Президент Ильвес женится на следующей неделе. Венчание пройдет в Эстонии, в узком кругу».

По окончании президентского срока Ильвес переехал в США, где приступил к работе в Стэнфордском университете. Вдали от Эстонии частота упоминаний Ильвеса в статьях резко снизилась. К сожалению, экс-президенту с широким кругозором не нашлось применения в Эстонии, но, может быть, в будущем такая возможность появится, и о нем не забудут, как в свое время забыли Западноевропейский союз.

AMEERIKA PRESIDENT GEORGE W BUSH JA EESTI PRESIDENT TOOMAS HENDRIK Foto: FOTO: Marko Mumm 2006 – визит Буша в Эстонию. 2008 – Россия нападает на Грузию. 2009 – Президентские полномочия Буша заканчиваются.

Портал Delfi начал свою работу во время жаркой президентской гонки в США. Губернатор Техаса Джордж Буш лишь в июне принял решение баллотироваться и боролся за пост вместе с кандидатом от республиканцев Джоном Маккейном.

Долго обживаться на новом месте новому президенту не удалось. В сентябре 2001 года в Нью-Йорке случился теракт, и президент США предпринял операцию по наказанию террористов в Афганистане и свержение иракского диктатора Саддама Хусейна. Все эти события активно освещались на Delfi.

Конечно же, самого пристального внимания деятельность Буша удостоилась в ноябре 2016 года, во время его визита в Эстонию. Читателей особенно волновали меры безопасности отеля Radisson, который на время стал Белым домом, а также вопрос о том, объявят ли день визита выходным, как это сделали в Латвии.

Среди самым читаемых статьей о Буше на первом месте были две темы. Летом 2008 года читатели искали четкий посыл США, что Россия напала на Грузию. В конце года читателей обеих версий портала очень взволновали новости из Ирака, когда египетский журналист запустил в Буша ботинком.

Arnold Rüütel Foto: Foto: Rauno Volmar 2001 – становится президентом Эстонии. 2003 – проходит референдум о вступлении в ЕС. 2004 – Эстония вступает в ЕС и НАТО. 2006 – скандал с вечеринкой внуков Рюйтеля, на второй президентский срок Рюйтеля не выбирают.

Член парламента Арнольд Рюйтель в день рождения Delfi 23 ноября 1999 года отсутствовал на заседании Рийгикогу. Он мог быть занят, ведь примерно месяц до этого на политическом ландшафте произошло значительное событие: руководимую Рюйтелем Эстонскую партию селян переименовали в Народный союз Эстонии. Не прошло много времени, и Рюйтель стал почетным председателем партии, а бразды правления перенял энергичный Виллу Рельян.

Это была подготовка к выборам президента в 2001 году, на которых главой государства выбрали Рюйтеля. Рюйтель правил по зрелому размышлению. Его заслугой считают тот факт, что по итогам референдума 2003 года большая часть жителей страны выступила за вступление в Европейский союз.

Президентский срок Рюйтеля закончился в 2006 году. В это время перед общественностью разыгралась семейная драма, когда внуки Рюйтеля устроили праздник в президентском дворце. В это время число статей о деятельности Рюйтеля достигло максимума.

По окончании президентского срока у Рюйтеля были проблемы с недвижимостью. Основной темой в статьях стали дома: «Арнольд Рюйтель хочет за копейки купить дома у государства», «Посмотри, как выглядит дом Арнольда Рюйтеля, который, по его словам, покрывается плесенью и ржавеет».

В некоторой степени Рюйтель до сих пор в политике: теперь он является почетным председателем выросшей из Народного союза EKRE. Связь с имеющей антиевропейскую направленность партией не дает ему спокойно пребывать на пенсии, и имя экс-президента иногда мелькает в заголовках. Этим летом председатель Партии реформ Кая Каллас критиковала Рюйтеля в популярной статье, утверждая, что мнение EKRE о Европе должно быть ему противно.

Peeter Luksepa mälestuskonverents Rahvusraamatukogus Foto: Foto: Madis Veltman 1999 – после выборов в парламент формирует правительство с участием «Союза отечества», «Умеренных» и Партии реформ. 2002 – уходит с поста премьер-министра, Сийм Каллас формирует правительство с Центристской партией. 2011 – становится министром обороны третьего правительства Ансипа, на Министерство обороны нападает Карен Драмбян. 2012 – у Лаара инсульт, он отказывается от поста министра обороны и уходит из большой политики.

В день рождения портала Delfi премьер-министр был на заседании правительства, тогда они проходили по вторникам, а не четвергам. Весной 1999 года был образован так называемый тройственный союз, в который помимо «Союза отечества» под руководством Лаара также вошли Партия реформ и «Умеренные» (сейчас Социал-демократическая партия). Работы было много: правительство по-прежнему занималось выходом из экономического кризиса и урезанием бюджета.

О Лааре Delfi чаще всего писал в годы его работы премьер-министром. Лаар возглавлял правительство до января 2002 года, после чего ушел в отставку. Интерес читателей к Лаару касается даже его первого срока на посту премьер-министра, когда Delfi еще не было: среди десяти самых читаемых новостей о деятельности Лаара значится тема первой поставки оружия после восстановления независимости, так называемая израильская оружейная сделка.

Больше всего по душе читателям пришлись более поздние связанные с Лааром события. Лаар был министром обороны, когда вооруженный пистолетом и взрывным устройством Карен Драмбян проник 11 августа 2011 года в здание министерства, в результате чего в центре Таллинна развернулась крупная операция с участием полиции и КаПо. Драмбян был убит в перестрелке с охранниками правопорядка. Событие основательно проанализировали и усилили меры безопасности в государственных учреждениях.

Полгода спустя, в феврале 2012 года у Лаара случился инсульт. Читатели беспокоились о здоровье и восстановлении бывшего премьер-министра.

Сейчас Лаар отстранился от политики и возглавляет совет Банка Эстонии. Но нельзя сказать, что его мнение потеряло силу. Люди активно читали его размышления о лидерах EKRE Марте и Мартине Хельме и следили за противостоянием Лаара и Рийгикогу из-за назначения членов совета Центробанка.

Reformierakonna volikogu Foto: Foto: Rauno Volmar 2005 – Урмас Паэт становится министром иностранных дел. 2008 – Война в Грузии. 2011 – Решение кризиса с эстонскими заложниками в Ливане. 2014 – Россия оккупирует Крым, начинает войну на востоке Украины, Паэт раздумывает, идти ли ему в Европарламент.

Когда родился портал Delfi, Урмас Паэт как раз стал старейшиной района Нымме. В августе 1999 года Паэт ушел из Postimees. Он вступил в Партию реформ и баллотировался осенью на выборах в органы местного самоуправления, после которых на Тоомпеа появилась такая же коалиция, как и в горсобрании: мэром стал бизнесмен и член «Союза отечества» Юри Мыйз.

Политическая карьера Паэта пошла вверх чуть позже, и для читателей Delfi самыми интересными стали годы, когда он занимал пост министра иностранных дел. Наибольшее внимание деятельность Паэта привлекла в 2011 году, причиной интереса стал кризис с заложниками в Ливане, когда в конце марта похитили семь эстонских велосипедистов. Во время решения кризиса Паэт постоянно был на виду общественности: ездил в Ливан и постоянно отчитывался перед СМИ о предпринимаемых для освобождения заложников мерах. Конечно, над этим работали и многие другие чиновники, но по большей части тайно. Усилия увенчались успехом: в июле велосипедистов освободили и Паэт лично привез их из Ливана домой на самолете Estonian Air. До сих пор неизвестно, было ли заключено с похитителями какое-либо соглашение, так как операция является гостайной.

Читателей заинтересовал и второй кризис с участием Паэта, когда ему пришлось заниматься агрессией России против Украины, начавшейся после событий на Майдане в 2013-2014 годах. Благодаря действиям российской пропаганды в Сеть просочился телефонный разговор между Паэтом и тогдашним верховным политиком ЕС по иностранным делам Кэтрин Эштон, которым пытались дискредитировать тех, кто встал против замешанного в коррупции президента Виктора Януковича. Теперь известно, что прослушку провели не в Эстонии. Предполагается, что русские подсоединили телефон Эштон с своим прослушивающим устройствам в Брюсселе.

Второй пик освещения деятельности Паэта пришелся на 2014 год. После украинского кризиса его успеху способствовала дилемма: идти в Европарламент или нет. В итоге Паэт принял решение и может быть им доволен до сих пор, на выборах в Европарламент в этом году он получил 30 000 голосов.

Eesti Pank 100 Foto: Foto: Jaanus Lensment 2002 – Сийм Каллас становится премьер-министром, формирует правительство реформистов и центристов. 2003 – после выборов в парламент остается в Рийгикогу и начинает подготовку к работе в Европейской комиссии. 2004 – становится вице-президентом Европейской комиссии. 2009 – второй срок на посту вице-президента Европейской комиссии и коммисара по транспорту. 2014 – план Партии реформ поменять между Ансипом и Калласом посты в правительстве Эстонии и Еврокомиссии проваливается. Каллас отказывается стать премьер-министром. 2016 – Каллас намерен стать президентом, но на этот пост неожиданно выбирают Керсти Кальюлайд.

Delfi запустили, когда министр финансов Сийм Каллас переживал небольшую политическую бурю. Именно в том году у оппозиции Рийгикогу зрел план объявить вотум недоверия Калласу, так как Госсуд в октябре потребовал пересмотра оправдательного решения по делу ВЭБ-фонда, то есть по так называемому делу о 10 млн долларов. Вотум объявили в первую неделю работы портала, но он провалился.

Вскоре у Delfi появились новые причины чаще писать о Калласе, потому что в 2002 год он возглавил правительство реформистов и центристов. После выборов в Рийгикогу в 2003 году он начал готовиться стать членом Еврокомиссии – Эстония вступила в ЕС в 2004 году – и, вернувшись в Эстонию спустя десять лет, стал объектом еще большего внимания. Реформисты вынашивали план отправить в Брюссель Ансипа, а Калласа сделать премьер-министром. Увы, но Каллас снова не смог выдержать града вопросов относительно ВЭБ-фонда и уехал в Брюссель. Читатели Delfi с интересом знакомились с объяснением газеты Eesti Ekspress «Что на самом деле случилось с Сиймом Калласом», также следя за тем, как Таави Рыйвас перехватил опустевшее кресло председателя партии и премьер-министра у Ханно Певкура.

Другой попытки получить в Эстонии высокий пост Калласу долго ждать не пришлось. Осенью 2016 года он основательно подошел к выборам президента. Особенный интерес читателей Delfi вызвала статья «Сийм Каллас комментирует решение Марины Кальюранд: ясно, что каждый кандидат съедает мои голоса». В итоге ни один из кандидатов президентом не стал, и в начале 2017 года на портале вышло длинное и очень популярное интервью Калласа под названием «В нынешнем виде президент нам не нужен».

Энергия Калласа не позволила ему сидеть сложа руки. Бывший вице-президент Европейской комиссии успел побывать старейшиной Виймси и весной этого года приземлился на более высокий пост второго почетного председателя Рийгикогу.

Barack Obama kõne Nordea kontserdisaalis Foto: Foto: Rauno Volmar 2008 – Барак Обама выигрывает выборы президента США. 2009 – первую половину президентского срока занимается своими основными обещаниями, прекращением войны в Ираке, реформой здравоохранения и т. д. 2014 – после российской агрессии на Украине совершает визит в Эстонию.

В 1999 году работавший в сенате штата Иллинойс 38-летний Барак Обама на предварительных выборах пытался стать кандидатом Демократической партии с целью пройти в Палату представителей США, но безуспешно. Десять лет спустя Обама стал самым влиятельным человеком в мире, президентом США.

Первые годы правления первого темнокожего президента были непростыми, ему пришлось заниматься экономическим кризисом и обещанной масштабной реформой здравоохранения. Читателям Delfi понравилось, что одно из первых решений Обамы – прекратить войну в Ираке – напрямую касалось Эстонии. Вместе с американцами свою миссию в Ираке завершили и эстонцы.

Тем не менее самые читаемые новости об Обаме появились на портале в сентябре 2014 года, когда президент США приехал в Таллинн. Визит состоялся в неспокойное время: в начале этого же года Россия оккупировала Крым и вторглась на Украину. Агрессивное поведение Москвы встревожило и Эстонию.

Обама прочел прекрасную речь, несколько раз заверив в единстве НАТО и поддержке Эстонии. В начале пресс-конференции он даже сказал пару слов по-эстонски. Визит президента США в Таллинн стал знаковым событием. Он состоялся перед встречей на высоком уровне в Уэльсе, на которой были обозначены первые меры устрашения на восточной границе альянса. Из-за этого в Тапа до сих пор базируются подразделения союзников.

Tennisematsh Anett Kontaveit vs Kaia Kanepi Foto: Foto: Andres Putting 2008 – отличная игра Канепи на турнире в Майами и открытых чемпионатах во Франции. 2010 – прекрасное выступление Канепи на Уимблдоне и Открытом чемпионате США, выигрывает в Палермо свой первый турнир WTA.

В конце лета 1999 года 14-летняя Кайя Канепи впервые завоевывает титут чемпиона Эстонии в одиночной и парной игре. В следующем году она возвращается в Эстонию с титулом чемпиона Европы среди спортсменов до 16 лет.

Иногда говорят, что эстонцы – поклонники лыжного спорта, после чего переключают внимание на легкую атлетику. В последнее же время не сводят глаз с ралли с участием Отта Тянака. Но анализ Delfi показывает, что эстонцы фанатеют от тенниса. В течение 20 лет Кайа Канепи в качестве спортсменки хорошо работала, заставляя следить за своими успехами и читателей Delfi.

В 2008 году она держала читателей в напряжении своей игрой в Майами и Франции, в результате добравшись до четвертьфинала турниров Большого шлема. В 2010 году она прекрасно выступила на Уимблдоне и Открытом чемпионате США, выиграв в Палермо свой первый турнир WTA.

Канепи – образцовая спортсменка. Десятка самых популярных публикаций о ней состоит из прямых включений с турниров. Среди них было всего одно исключение: в 2017 году она, наверно, впервые приоткрыла дверь в свою личную жизнь. Новость о начале продажи книги Канепи «Девочка с ракеткой» все же была популярнее, нежели статьи о теннисе.

Jüri Ratas Foto: Foto: Madis Veltman 2005–2007 – Юри Ратас становится мэром Таллинна. 2011 – впервые бросает вызов председателю Центристской партии Эдгару Сависаару, выставив свою кандидатуру на пост лидера партии. На этот раз безуспешно. 2016 – переломный год для Ратаса. Его выбирают председателем Центристской партии и он становится премьер-министром. 2019 – после выборов в Рийгикогу формирует коалицию с EKRE и «Отечеством», продолжает возглавлять правительство.

В момент запуска портала Юри Ратас был далек от политики. «С большой долей вероятности 23 ноября 1999 года я был в построенном в 1915 году Коплиском здании Таллиннского технического университета. В то время я был студентом четвертого курса на факультете экономики ТТУ», говорит нынешний премьер-министр. Если его не было в университете, значит, он трудился в основанной с друзьями фирме по мойке автомобилей OÜ Värvilised.

Статистика показывает, что Delfi хорошо освещал начавшуюся через пару лет политическую карьеру Ратаса. Первый всплеск количества статей о Ратасе приходится на 2005-2007 годы, когда он был мэром Таллинна.

В 2011 году о нем стали писать больше, когда он препринял первую попытку свергнуть с трона председателя Центристской партии Эдгара Сависаара. Такой серьезный вызов вечному двигателю Сависаару до этого никто не бросал, на состоявшемся в августе конгрессе партии обстановка была раскалена до предела. В тот раз Сависаар устоял, но поддержка Ратаса – 643 голоса против 925 голосов за Сависаара – показала, что значительная часть членов партии недовольна.

Ратас добился своего через пять лет, когда в ноябре 2016 года был избран председателем партии, а после свержения реформистов – премьер-министром. Именно события ноября 2016 года стали для читателей Delfi поворотными – новости об избрании Ратаса премьер-министром, образно говоря, зачитали до дыр.

Но затем последовали более тревожные статьи. После выборов в парламент в этом году коалиционные планы Ратаса повергли людей в замешательство. Они читали адресованные непосредственно Ратасу письма обеспокоенных молодых и деятельных людей. После попытки незаконного увольнения директора полиции Эльмара Вахера следили за сообщениями о летней поездке Ратаса на дачу к семье Хельме, а затем за прямой трансляцией о выражении Ратасу вотума недоверия. Второе правительство Ратаса заставляет Delfi и другие издания трудиться не покладая рук.

Donald Trump Foto: Foto: POOL/EPA/SCANPIC 2016 – Дональд Трамп становится президентом США.

В 1999 году Дональд Трамп впервые мысленно примерил на себя роль президента. Он покинул ряды Республиканской партии и вступил в основанную миллиардером Россом Перо Реформистскую партию. Летом даже провели опросы общественного мнения о шансах Трампа, но со своей 7-процентной поддержкой он уступил как Джорджу Бушу, так и кандидату демократов Альберту Гору.

В тот же год Трамп предпринял вторую попытку, и с самого начала все складывалось удачно: он начал создавать поля для гольфа, оборудовав первую именно во Флориде, куда любит ездить играть по сей день.

Статистика Delfi свидетельствует, что в орбиту интересов жителей Эстонии Трамп попал после избрания президентом. Трансляция с инаугурации Трампа в Вашингтоне вызвала огромный интерес, так как, мягко говоря, избрание президентом бизнесмена с яркими манерой выражаться и репутацией было громким событием.

Доказательством интереса к стилю правления Трампа служит и тот факт, что самой читаемой новостью стала переписка между ним и Арнольдом Шварценеггером в «Твиттере». Конечно, читатели также не оставили без внимания и пикантные подробности жизни Трампа, связанные со взрослыми актрисами индустрии развлечений.

Из серьезных тем читатели обратили внимание и на озвученные Трампом еще до избрания президентом требования к союзникам НАТО о том, что за оборонную заботу США надо платить, то есть расходы на оборону должны составлять не менее 2% от ВВП. «Дональд Трамп защитит Балтийские страны только в том случае, если они выполнят свои обязательства перед США», написал летом 2016 года Delfi.

Foto: Foto: EPL Arhiiv 2001 – заканчивается второй президентский срок Леннарта Мери. 2006 – смерть Леннарта Мери. 2008 – Таллиннскому аэропорту решают присвоить имя Леннарта Мери.

Президент Леннарт Мери 23 ноября 1999 года позвал на обед в Кадриоргский дворец представителей Торгово-промышленной палаты. С руководителем представительской организации предприятий Тоомасом Луманом, например, говорили о ситуации в Ида-Вирумаа: для молодых нет работы, а предпринимателям не хватает обученных кадров. Присутствовавший на обеде бизнесмен в сфере транзита Эндель Сифф заявил, что для развития экономики следует инвестировать в производство программного обеспечения.

На том обеде Мери посетила мысль о том, что испытывающее трудности с бюджетом правительство могло бы задуматься об эмисии государственных облигаций. Предприниматели согласились, но отметили, что деньги следует тратить с умом.

Невероятно, правда? Спустя 20 лет в Эстонии с переменным успехом обсуждают то же самое, что и во время обеда у главы государства в день рождения портала Delfi.

Феномен Мери продолжает жить в Эстонии и за границей. Среди самых читаемых статей Delfi с упоминанием Мери есть публикация прошлого года – воспоминание Владимира Путина о том, как выступление президента Эстонии в 1994 году в Гамбурге заставило тогдашнего петербургского чиновника Путина выйти из зала, хлопнув дверью. Раз уж российский президент говорит об этом, как о геройском поступке, Мери точно был самым могущественным президентом Эстонии.

В круглые даты восстановления независимости по-прежнему вспоминают крылатые выражения и молниеносные распоряжения Мери. Читателям нравится мысленно переживать те времена заново. Когда происходит что-то чрезвычайное, то многим не терпится спросить: а что бы сделал Леннарт Мери?

Jürgen Ligi Foto: Foto: Sven Arbet 2009 – Юрген Лиги становится министром финансов. 2012 – славится своими цитатами и сражается с Каей Каллас: «Красивые большие глаза, но рот обычно закрыт». 2013 – в передаче Foorum говорит Симсон: «Хватит кудахтать, помолчи». 2014 – говорит про Осиновского, что он сын иммигранта из розовой партии. Из-за волны недовольства лишается поста министра финансов.

В момент запуска портала Delfi Юрген Лиги занимался защитой важного идеалогического постулата Партии реформ: убивал идею автомобильного налога. Тройственный союз во главе с Мартом Лааром искал возможности экономии в бюджете и поступления новых доходов, и «Умеренные» предложили налог на транспортные средства. Лиги организовал сопротивление в коалиционном совете, и налог на автомобили в Эстонии так и не ввели.

Сферы налогов и бюджета сделали Лиги постоянным объектом публикаций. По статистике видно, как с приходом экономического кризиза на Delfi стало появляться все больше новостей о нем. В то время Лиги возглавлял в Рийгикогу рабочую группу по сокращениям. Оттуда он переместился в кресло министра финансов.

Внимание читателей Delfi Лиги привлек и своими яркими политическими речами. Бурю эмоций вызвали адресованные Кадри Симсон в прямом эфире передачи Foorum слова: «Помолчи, хватит кудахтать!» Его карьера в качестве министра финансов завершилась, когда он резко высказался в адрес своего тогдашнего коллеги, члена правительства Евгения Осиновского.

Через какое-то время Лиги стал министром образования. Для читателей абсолютным хитом стала статья Delfi о визите Лиги в Табасалускую гимназию, руководство которой на время визита министра решило закрыть детей в классах. Лиги узнал о потемкинских планах в СМИ и спросил у встретивших его школьных руководителей, почему здание вообще не очистили от детей.

Лиги настолько прославился своими выражениями, что во время председательства Эстонии в ЕС министрам на примере выступлений Лиги организовали видеокурсы о том, как не надо себя вести. Delfi опубликовал статью Eesti Express об этих видеокурсах, и читатели приняли ее с большим интересом, наверно, тоже смогли научиться чему-то полезному.

Taani kroonprintsess Mary Lastekirjandus keskuses Foto: Foto: Andres Putting 2006 – с избранием Тоомаса Хендрика Ильвеса на должность президента Эстонии Эвелин Ильвес становится первой леди. 2009 – супруга президента поднимает тему содержания трансжиров в эстонских конфетах. 2011 – Тоомаса Хендрика Ильвеса избирают на второй президентский срок. Эвелин Ильвес знает, как работает медиа, и журналисты освещают меропрития с ее участием. 2014 – Эвелин Ильвес целуется с молодым человеком на летней террасе таллиннского кафе Komeet. 2015 – Тоомас Хендрик и Эвелин Ильвес разводятся.

В 1999 на медиарынке Эстонии царили печатные издания. Когда Delfi начал пускать свои корни в интернете, Эвелин Ильвес возглавляла отдел маркетинга газеты Eesti Päevaleht.

И если многим может показаться, что имя Эвелин Ильвес в первую очередь связано с брендом Welcome to Estonia, статистика Delfi показывает, что ее звездный час наступил позже. Самые популярные статьи о ней также вышли во время первого президентского срока ее тогдашнего супруга Тоомаса Хендрика Ильвеса.

Первая леди решила играть в обществе активную роль. В 2009 году о ней с интересом читали, когда она озаботилась содержащимися в эстонских конфетах трансжирами. Шума было много, трансжиры стали историей, победило наше здоровье.

2011 год стал знаковым для семьи Ильвес, так как Тоомас Хендрик Ильвес решил переизбраться на второй президентский срок. Активность Эвелин в этом году достигла максимума: она появлялась на благотворительных мероприятиях, визитах, занималась спортом и писала поваренную книгу. Знающая медиа вдоль и поперек супруга президента умудрялась сделать достойными публикации все свои мероприятия.

Но кампания утомила. И все знают, что случилось в конце второго президентского срока Тоомаса Хендрика Ильвеса. После 2014 года самыми читаемыми новостями об Эвелин неизбежно стали те, которые были посвящены кадрам с летней террасы одного таллиннского кафе и процессу, завершившемуся весной 2015 года разводом первой пары государства.

Но Эвелин действует дальше. Она держит кафе, пишет мнения. На выборах в Европарламент попробовала свои силы в рядах «Зеленых Эстонии», но результат был скромным. Если она продолжит в том же духе, то не исключено, что останется любимицей читателей и в последующие десятилетия.

Dmitri Medvedev Foto: Foto: Andres Putting 2003 – Медведев возглавляет администрацию Путина. 2005 – Путин назначает его первым заместителем председателя правительства. 2008 – Медведев сменяет Путина на посту президента России. 2012 – Медведев и Путин снова меняются должностями, после чего Медведев продолжает возглавлять правительство.

20 лет назад, в ноябре Дмитрий Медведев поменял свою жизнь. Доцент римского права Петербургского государственного университета получил от друга приглашение: в Москве нужна помощь. Работнику университета пришлось продать свою долю в успешном предприятии деревообрабатывающей промышленности, чтобы стать заместителем руководителя администрации Владимира Путина, 31 декабря после отставки Бориса Ельцина ставшего исполняющим обязанности главы государства.

До сих пор никто не знает, сколько Медведев заработал на продаже акций. Несмотря на то, что с 2008 по 2012 год он был президентом России, все знали, что решения принимает не он. Это видно и по тем новостям про Медведева, которые читали больше всего. Большая часть посвящена имуществу: «Фонд Навального раскрыл данные о дворцах, яхтах и виноградниках Дмитрия Медведева», «Дача Дмитрия Медведева на Волге: 80 га, шестиметровый забор, приватный горнолыжный спуск, построено на пожертвования».

Медведев – один из самых непопулярных российских политиков, так как виновен во всех бедах страны. Кому, как не премьер-министру, приходится объяснять, почему экономика не растет, а зарплаты и пенсии такие низкие.

В 2016 году во время посещения Крыма он попал в окружение острых на язык пенсионеров. Его упрекнули в том, что жизнь плохая и денег мало. Ответ Медведева привлек внимание и читателей Delfi: «Денег нет, но вы тут держитесь, всего вам хорошего, хорошего настроения и здоровья!»

Reformierakonna Tallinna piirkonna üldkogule Foto: Foto: Taavi Sepp 2014 – Таави Рыйвас становится премьер-министром. 2016 – коалиция во главе с Юри Ратасом, Маргусом Цахкной и Евгением Осиновским (Центристская партия, Союз Отечества и Res Publica, Социал-демократическая партия) свергает Рыйваса. 2017 – Рыйвас женится, замешан в скандале в Малайзии.

Во время запуска портала Delfi Таави Рыйвас после выборов в Рийгикогу в 1999 году занял первый политический пост: приступил к работе советником министра юстиции Мярта Раска. При правительстве Марта Лаара возникла идея создать ID-карту и дигитальную подпись, после чего Раск задумался и об электронном голосовании на выборах. Раск поручил руководителю отдела публичного права и молодому Рыйвасу проанализировать возможность проведения э-выборов в Эстонии.

Согласно статистике Delfi, следующие десять лет Рыйвас внимания общественности не привлекал, хотя его политическая карьера продолжала идти в гору. Резкий скачок Рыйвас совершил в марте 2014 года: он умело обошел Ханно Певкура, которого считали преемником покидающего пост премьер-министра Андруса Ансипа, и возглавил правительство.

Три года в качестве премьер-министра и выигранные в 2015 году выборы были, согласно статьям Delfi, апогеем Рыйваса. Самой популярной политической новостью за время его правления стала тема организованного EKRE митинга против повышения акцизов.

Но активнее всего читатели интересовались Рыйвасом после того, как он сложил с себя полномочия премьер-министра: в августе 2017 года популярными были новости о том, что Рыйвас женился на своей давнишней спутнице жизни Луизе Вярк. Тем более шокирующим для читателей стал произошедший в сентябре в Малайзии инцидент у бассейна в роскошном отеле.

Из-за этого случая Рыйвас отказался от места почетного председателя Рийгикогу. После интерес читателей к нему снизился, но интерес самого Рыйваса к электронным решениям не угас и за 20 лет: сейчас он снова сосредоточился на сфере инфотехнологий и дигитализации.

Valimisstuudio Foto: Foto: Priit Simson 2011 – Яна Тоом проходит в Рийгикогу. 2012 – ее отмечают в ежегоднике КаПо. 2014 – на выборах в Европарламент по числу голосов опережает Сависаара, уезжает работать в Европарламент. 2016 – отправляется в Сирию на встречу с диктатором Башаром Асадом, выставляет свою кандидатуру против Ратаса на выборах председателя Центристской партии.

1999 год был переломным и в жизни Яны Тоом: простой журналист стал главным редактором русскоязычной газеты «День за днем». Прошло немного времени, и талант Тоом заметил председатель Центристской партии Эдгар Сависаар. Впервые это проявилось в 2006 году, когда премьер-министр по предложению Сависаара дал Тоом эстонское гражданство за особые заслуги.

Тоом оформила отношения с Центристской партией лишь в 2008 году и приступила к работе в городской системе Сависаара. В 2011 году она привлекла внимание в Рийгикогу, когда выбрала для себя тему русскоязычных школ. Число статей о ней резко возросло с изданием в 2012 году ежегодника КаПо, в котором отмечалось, что, будучи вице-мэром Таллинна, Тоом давила на русскоязычные школы, чтобы они подавали ходатайства о продолжении обучения на русском языке. Для политика, представляющего интересы русскоязычных избирателей, это было словно вручение ордена. Тоом обратилась в суд, который постановил, что КаПо следует исправить свой еженедельник.

Обретенную политическую «славу» Тоом кассировала в 2014 году, когда баллотировалась в списке Центристской партии на выборах в Европарламент и получила больше голосов, чем Эдгар Сависаар. Далее карьера Тоом продолжила идти вверх. Читателей Delfi в это время волновало, почему Тоом не проголосовала за резулюцию об освобождении Эстона Кохвера, что она сказала в ток-шоу на российском пропагандистском канале и т. д. Особенно активно ее имя начало мелькать в заголовках в связи с поездкой в Сирию. Ко всему прочему в конце года она попыталась стать председателем Центристской партии вместо Ратаса. В 2017 году Тоом вращалась в так называемом кругу трех сестер (Тоом, Оудекки Лооне и Ольга Иванова), планируя выступить с альтернативным списком Сависаара против Центристской партии, но в последний момент передумала.

Сейчас Тоом работает в Европарламенте. Ей по-прежнему свойственно инакомыслие: ее можно считать крупнейшим оппонентом правительства Центристской партии и EKRE.

Kaido Höövelson liitus Keskerakonnaga Foto: Foto: Rauno Volmar 2006 – стремительная карьера Баруто в Японии. 2009 – Баруто находится на пике своей карьеры. 2018 – вступает в Центристскую партию. 2019 – баллотируется на выборах в Рийгикогу и становится замещающим депутатом Владимира Архипова.

Когда запустили Delfi, Кайдо Хевельсон учился в Лаэквереской основной школе и увлекался баскетболом. «О сумо я слышал, но не видел», вспоминает он. Уже в 2004 году 19-летний Хевельсон отправляется в Японию, чтобы прославиться под именем Баруто.

Удивительно, что спортсмен в таком экзотическом виде спорта заставил людей следить за своими достижениями.

Успехи тогдашнего Баруто в Японии соответствуют числу статей о нем на Delfi. Особенно в 2006 году, когда он стремительно поднимался по карьерной лестнице в Японии. Последующая травма колена сказалась на участии в турнирах, но в 2009-2010 годах сумоист снова завладел вниманием читателей Delfi.

После завершения карьеры Баруто вернулся на родину. И хоть в новостях он теперь так часто не мелькает, фанатов интересуют все детали новой жизни бывшего спортсмена. Например, пристальный интерес вызвала статья, рассказывающая о том, как Баруто привыкает к жизни в Эстонии: «Сначала брал вилку в правую руку, ой, трудно было, но научился».

Год назад Кайдо Хевельсон стал политиком, вступив в Центристскую партию. Теперь он уже депутат парламента. Публикации о нем свидетельствуют, что среди народных избранников идет более жесткая борьба за внимание людей и такого активного освещения, как во времена Баруто, она за собой не влечет.