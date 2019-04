Online kursus ja 3 nõuannet aiaeksperdilt Sinu peenrale!

Kes meist ei sooviks oma aeda kaunist ja hooldusvaba lillepeenart. Kevad on just õige aeg planeerimiseks ja taimede istutamiseks.

Perefirma Palusalu Aiad OÜ, kus toimetavad tuntud aiakujundaja ja õppejõud Reet Palusalu, tema aiakujundajast tütar Maria ja väimees Falk-David Palusalu, aitab Sul kujundada võrratu püsikupeenra.



Loe esmalt läbi kursuse materjal ja saada oma küsimus (soovi korral koos fotoga) lillepeenrast, aiaeksperdile, kes annab kolm väärtuslikku nõuannet, kuidas istutusala veelgi kaunimaks muuta.

Miks me sellest räägime?

Tihti minnakse aianduskeskusesse ja haaratakse sealt kaasa just sellised taimed, mis hetkel silma paistavad ja oma iluga võluvad. Sedasi võib ostukorvi sattuda kümmekond erinevat (üksikut) taime, ilma et oleksime eelnevalt mõelnud, kuhu neid siis aias täpsemalt istutada. Selliste taimede peenrale istutamine annab ka vastava tulemuse – peenar/ aed näeb üsna kirju välja ja taimed õitsevad lühiajaliselt – ei teki ühtset kooslust ja kompositsiooni. Muidugi võib teha erinevaid katsetusi, kuid selleks, et suures pildis aed ja lillepeenar korralik välja näeks, tuleks kindlasti järgida mõningaid kujunduspõhimõtteid.

Mida me teeme ja kes me oleme?

Palusalu Aiad OÜ on pereettevõtte, mille eesmärk on lisaks aedade rajamisele koolitada ja harida neid inimesi, kes soovivad oma aeda ise kujundada või aiakujundamist õppida. Soovime aidata mõista peenra planeerimise tähtsust koduaias ning tuua välja lihtsad põhitõed, mida igaüks saab rakendada oma unelmate peenra rajamisel. Juhul, kui Sa peenra kujundamise ja rajamisega sellegipoolest hätta jääd, tule ja küsi meilt abi!

Maria Palusalu Dipl.-Ing.

Maria Palusalu on maastikuarhitektuuri haridusega ja 19-aastase haljasalade rajamise ja hooldamise kogemusega aiakujundaja.