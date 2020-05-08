Окончание Второй мировой войны для Таллинна

22 сентября 1944 года советская армия взяла Таллинн, оставленный немецкими войсками. Для многих жителей Эстонии это означало смену одного оккупационного режима другим, а для Красной армии это был шаг к победе в войне с фашистской Германией. Советские солдаты снимают эстонский (не нацистский) флаг правительства Отто Тиифа с башни Длинного Германна. Большое число жителей Эстонии отправляется в эмиграцию за день-два до окончания наступления советских войск.

1944 Foto: Rahvusarhiiv

Площадь Освободителей

14 апреля 1945 года. На площади Тынисмяэ похоронены останки 12 погибших советских солдат. Однако кто именно был похоронен и при каких обстоятельствах они погибли — до конца неясно. Известно лишь, что похоронены были 11 мужчин и один женщина. На могиле установлен деревянный мемориал. Площадь вокруг братской могилы будет носить название площади Освободителей. В мае 1946 года две эстонские школьницы взорвут деревянный монумент, и это станет знаком напряженной атмосферы, воцарившейся в Эстонии. Монумент будет восстановлен через день.

Жертвами Второй мировой войны станут более 73 млн. человек.

Foto: Rahvusarhiiv

Бронзовый солдат Алёша

21 сентября 1947 года. Вместо прежнего деревянного монумента открывается памятник, созданный Энном Роосом и Арнольдом Аласом. Изначально у скульпторов было две идеи, причем в обоих случаях памятник должен был изображать ребенка. Однако в конце концов создатели остановились на образе солдата, оплакивающего своих погибших товарищей. Четкого ответа на вопрос, кто именно стал моделью для бронзового солдата, нет: назывались и тяжелоатлет Хальянд Халлисмаад, и метатель молота Хельмут Бурмейстр, и студент академии художеств Велло Райанг, и плотник Альберт Адамсон, и борец Кристьян Палусалу. В народе скульптура, официально названная памятником Освободителям, получила имя Алёша.

1947 Foto: Rahvusarhiiv

Открытие Бронзового солдата. 1947-й год.

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1956 Foto: Rahvusarhiiv

Вечный огонь

Через 20 лет после окончания боевых действий в Таллине, то есть в 1964 году, площадь перед бронзовым солдатом реконструируется, на ней появляются каменные плиты. Начинается празднование Дня Победы, в Москве проходит первый после окончания войны парад. На площади Освободителей зажигают вечный огонь, караульную службу у которого несут пионеры. Отныне огонь Праздника песни будет зажигаться от этого пламени (за исключением 1969 года). Вечный огонь погаснет с восстановлением независимости Эстонии в 1991 году.

Зажжение вечного огня у Бронзового солдата. В центре герой Советского Союза Арнольд Мери. Foto: Rahvusarhiiv

1964 Foto: Rahvusarhiiv

1985 год. Огонь Праздника песни и танца Эстонской ССР зажигают от вечного огня у Бронзового солдата Густав Эрнесакс и Арнольд Мери. Foto: Rahvusarhiiv

1975 Foto: Rahvusarhiiv

Восстановление независимости Эстонии

Эстония восстановила свою независимость в 1991 году. Отношение к советскому прошлому во многом изменилось. В 1995 году в Синимяэ впервые собираются ветераны, сражавшиеся на стороне Германии. Это становится источником конфликта между победителями и теми, кто сражался против Красной армии, наступавшей на Эстонию. На какое-то время кажется, что это противостояние найдет решение и что на бронзовом солдате будет размещена новая мемориальная доска, а сам монумент начнет символизировать всех, кто погиб во Второй мировой войне. Но те, кто сражался против Красной армии, никогда не будут считать его своим памятником, а советские ветераны и их потомки по-прежнему идут к памятнику, чтобы отпраздновать День Победы.

Напряжение нарастает

2006 год. Напряжение между националистами и советскими ветеранами нарастает. 9 мая произойдет инцидент, который накалит страсти до предела, когда группа демонстрантов во главе с Юри Бёмом и Юри Лиймом пришли к монументу с эстонскими триколорами в то время, как советские ветераны праздновали там День победы. Последовало столкновение. Эстонская полиция просит демонстрантов с сине-черно-белыми флагами удалиться с площади. На следующий день националисты призывают убрать памятник. 20 мая с этим требованием у Бронзового солдата собираются уже более 1000 человек. Свои мнения начинают высказывать и политики. Защитники памятника образуют так называемый антифашистский комитет и объединение "Ночной Дозор". Начиная с октября, памятник находится под постоянным надзором полиции.

2005 Foto: Ekspress Meedia



Бронзовая ночь

В январе-феврале 2007 года Рийгикогу передает два законопроекта от Партии реформ, Союз Отечетсва и Республики и социал-демократов, которые, по сути, требуют переноса бронзового солдата. Премьер-министр Андрус Ансип называет перенос памятника "вопросом суверенитета Эстонии". Ситуация развивается быстро. Ранним утром 26 апреля вокруг статуи установлено ограждение для проведения демонтажных работ. Там собираются тысячи людей, и ночью в Таллинне происходят стихийные беспорядки. Погибает один человек, Дмитрий Ганин. К утру 27 апреля памятник перенесен, но беспорядки продолжаются еще два дня.

2007

Foto: Erakogu

Foto: Erakogu

Foto: Erakogu

Foto: Erakogu

Бронзовый солдат на военном кладбище

30 апреля 2007 года останки, найденные на Тынисмяги похоронены на кладбище Filtri tee с церковной поминальной церемонией, Там же установлен памятник бронзового солдата. 8 мая премьер-министр Андрус Ансип возложит к нему венок в знак примирения. В июне у памятника возводится каменная стена.

В общей сложности 91 приговор вынесен за вандализм и мародерство, но четыре человека Димитрий Кленский, Дмитрий Линтер, Максим Рева и Марк Сирык, были оправданы по обвинению в организации беспорядков.

Сегодня бронзовый солдат по сей день остается памятником, к которому 9 мая приходят, чтобы почтить тех, кто пал во Второй мировой войне. На военном кладбище вокруг памяника больше нет прежней напряженности.