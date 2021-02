Läbi aastate on naised armastanud presidendi vastuvõttudel kanda just rahvustoonides peokleite. Kui rahvarõivaid kanda ei soovi, on just see täiuslik aukummardus meie vabariigile.

