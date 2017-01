Tempora mutantur et nos mutamur in illis. Ajad muutuvad ja meie muutume koos nendega. Kümme aastat tagasi ei osanud arvata (et mitte öelda: karta), et õige pea tuleb hakata süüvima freestyle-suusatamise põhitõdedesse ja terminitesse, kirjutab legendaarne spordiajakirjanik Jaan Martinson uute X-mängude eel. Me laseme Kellyl rahulikult võistlusteks valmistuda ning katsume vaatajatele koos Kelly isaga kolme varasema võiduka sõidu näitel lahti joonistada, mis asi see vigursuusatamine on.

Unnatural 720 cork, mute reverse grab... Ei midagi erilist ega keemilist, lihtsalt üks Kelly sooritatud trikk. Aga nii ta paraku on. Vana kooli ajakirjanikud, kelle arvates on sport vaid see, kui sülg ripub ja vere maitse on suus, peavad kohanema teistsuguse maailmaga, kus sport ei pea olema valus ja vaevaline, vaid võib olla ka fun.

Samas on olnud äge jälgida Kelly kerkimist pildile. Esmalt särginööbi suurune tüdruk, kes teeb trikke, siis mantlinööbi suurune... Ja juba eladki kaasa täiega - kas ikka jätkub hoogu, et trampliinilt õhku tõusta. Ning vaatad peadpööritavad trikke, kus maapinnani on kümmekond meetrit ja mõtled, kuidas pagan ta seda teeb?

Tuleb rõõmuga tõdeda, et Eestil on taas sportlane, kes võib koguda medaleid, ja koguda ja koguda, ning pakkuda võimsaid emotsioone à la: küll see Eesti on ikka vägev! Kõrvalt ikka öeldakse, et targem on loota vähe kui palju, aga kas Kelly puhul on nii? Kui ta on 14-aastaselt kõigi aegade tehnilisim ja raskemaid trikke tegev pargisõitja, siis mida vähemat temalt oodata? Vaadates kõrvalt Kelly suhtumist - treeningutel lunib ta korraldajatelt välja võimaluse veel üks sõit teha, sest naudib harjutamist ja mõistagi ka võistlemist täiega - siis ei tahaks uskuda, et ta võtab hoo maha enne, kui on jõudnud tähtedeni.

Nagu senine on näidanud, suudab Kelly pinget imehästi taluda ning aina võidab. Ent kui korra kaotab, mis siis? Seda, mis siis, näitab aeg. Keeruline on end panna lapstähe nahka – ja seda Kelly on. Verinoorelt on prožektorid sinule suunatud ning sulle hoiab pöialt terve Eesti ja osa maailmast takkapihta. Ja sina, väike tüdruk, pead seda lootustekoormat õlgadel kandma. Siinkohal Kelly senine muinasjutuline lugu läbi enda ja läbi teiste, kes on olnud tema kõrval ja tunnevad asja märgatavalt paremini.

Dew tour 2015

Kelly tuiskab kohevas lumes enne 2015. aasta Dew Touri pisike go-pro või mingi muu pisikaamera selfisticki otsas. Ta kirjeldab, et just selle koheva lume tõttu lükati võitlused edasi. Ta haukab ka isukalt burgerit, mõned lisakilod tulevad kasuks. Vaata videost!

Kõik need väikesed nüansid hakkavad kohe-kohe olulist rolli mängima.

Kelly isa ja treeneri Tõnis Sildaru on ilmselgelt üks väheseid eksperte, kes oskab meil aidata lahti joonistada Kelly trikid. Olgem ausad, videos vaadates tundub see esmapilgul nii lihtne – ja kõik käib nii kiirelt – kui aga hakkata lähemalt uurima, joonistub iga hüppe, iga hüppe-reili kohta lahti terve omaette teadus. Nii nagu on see ala uus legendaarsetele sporditoimetajatele, on ka vaatajatel alati ja Kelly toetajatel põnevam kaasa elada, kui mängureeglid teada. Ilu ja nutikust on trikisuusatamises aga palju, oska ainult vaadata!

Oma esimesele hüppele läheb Kelly disasteriga (Disaster – ingl k.õnnetus, kohutav), kas see tähendab siis, et midagi on kohutavalt halvasti?

„Ei, ei! Kuna kõigepealt on reilil väike sirge osa ja siis tuleb down ehk allaminev osa, siis disaster tähendab seda, et ta jätab selle sirge osa vahele ja maandub alumisele osale ehk allaminevale osale," selgitab Tõnis.

Mida „pime” tähendab?

„Kui ta alustab kraadikeeramist, siis ei tee allamineku suunas, vaid pime tähendab seda, et ta keerab kõigepealt reilile selja,” kirjeldab Tõnis. Kuigi tundub keerulisem, siis treeneri sõnul oleks siin olnud teistpidi isegi keerukam: see ei ole raskem, kuna keha käib kogu aeg edasi samas suunas, vasakule.

PEAB TEADMA: Nii reilil kui trampliinil arvestatakse pöördeid ümber telje kraadideks ja väljendatatakse arvudes 360 kraadi on täispööre 720 kraadi on kaks pööret 900 kraadi on kaks ja poolt pööret 1080 kraadi on kolm pööret *Kõnekeeles kaob sõna „kraadine pööre” lihtsalt ära, kasutatakse lihtsalt 720 või 900.

Linnuke võtab stiilipunkte maha

Teisel reilil teeb Kelly ümberhüppe 270 kraadi, maha keerates otsib maandudes pisut tasakaalu, enne kui jätkab. Värahtus on imepisike, kuidas kas see võtan nn punkte maha?

„Jah, see pigem linnuke kirjas, pigem miinuspunkt selle tõttu, et ei ole väga stiilipuhas.”

Stiilipunkte juurde annab aga ilusti tehtud haare (grab). Kuigi kohustuslikud need ei ole, siis tegemata neid jätta ka ei saa, kui häid punkte saada tahad. Dew Touri 2015 esimesel hüppel teebki Kelly õhus 900-kraadise pöörde ja grabi (hääldus: grääb) – õhus hüpetes haarab käega suusast kinni.

„Milline haare on stiilipuhas sõltub grääbist. No siin ta võtab vasaku käega paremast suusast – mida rohkem ta otsast võtab, seda parem see on,” kirjeldab Tõnis Sildaru. Ta möönab, et selle hüppe puhul ei olnud haare aga väga stiilipuhas.

Teisel hüppel teeb Kelly aga sabahaarde. Tale-grabi. Sõna sabahaare on minu pakutud, profile tundub see aga veider ja pisut naljakas.

„Ma ei tea, kas neid on vaja niimoodi tõlkida,” pole Tõnis mu lingvistilise uuendusega eriti päri. Eks kõik kasutavadki ingliskeelseid termineid. Aga sabahaare ise tähendab, et Kelly haarab käega oma suusa tagumisest otsast. Kõiki haardeid aga üles lugeda ei jõua, kombinatsioone kahe käe ja kahe suusaga on päris palju. Seekord võtab ta parema käega paremast suusatagaotsast.

Oluline, et kõik pöörded tehtakse eri suundades: tagurpidi – paremale, vasakule ettepoole – paremale, vasakule

Millised hüpped peavad olema?

„Oi, neid on mustmiljon! Erinevaid trikke ja igal ühel oma stiil...” ei oskagi Tõnis kohe öelda, sest kõik olenebki kõigest ning vigursuusatamises on asjad vähe teistmoodi korraldatud kui 100 meetris, kus 100 meetrit ongi täpselt sada meetrit. Ka mäed on erinevad ning olenevalt lumeoludest võivad erinevatel võistlused rajad suuresti erineda. See on üks parajalt loov spordiala.

„Sul on oma sõidupagas olemas ja sa lähed kohale ja alles siis saad teada, hakkad oma kava kohandama vastavalt rajale, igakord tuleb leiutada,” kirjeldas Tõnis nende tegevusi. See on väga loov ala.

Üks termin, mida peaks veel mainima on cork, (eesti keelde tõlgituna tähendab see sõna korki või kinni korkimist).

"Kui muidu pöörles, selge ees, ümber oma telje vertikaalselt – jalad on alla ja pea on üleval – siis cork 720 tähendab, et horisontaalselt „spinnib” (pöörleb) nii et jalad on sõidusuunas, keha on sõidusuunas risti maapinnaga, pea on sõidusuunas tagaasendis ja siis samal ajal teeb kaks tiiru ümber oma telje," selgitab Tõnis.

Joonistasime kõik hüpped ja reilid eraldi lahti, kliki ja vaata, interaktiivsel graafikul, kuidas Kelly sõitis Dew Touril 2015:

Kelly Sildaru muinasjutt: 14-aastaselt maailma kõigi aegade parim

Asjatundjate arvates pole nii täiuslikku ja tehnilist pargisõitjat kui Kelly Sildaru vigursuusatamise ajaloos olnud.

Sildaru tõus pargisõidu maailma tippu on toimunud mängides ja justkui mängeldes. Eesti rahva teadvusse ilmus ta kolm aastat tagasi justkui tühjast. Pargisõidust teadsid tol hetkel vaid üksikud.

Kaheselt sai Kelly mäesuusad - vanemad ostsid poe allahindluselt. „Mõtlesime, et vaataks, mis juhtub. Suusatamine on võimalus veeta lapsega kvaliteetselt aega värskes õhus," meenutas treenerist isa Tõnis Sildaru.

Kohe sai tehtud esimesed laskumised paarimeetrisest künkast ja Kellyl oli lõbus. Sõrm oligi antud.

Neljaselt tuhises Kelly alla Mustamäe „Vanakast".

Viieselt sooritas ta Rootsi suusakeskuses kesisel pargisõidurajal esimese triki - sõitis laial box'il.

Kuueselt jäädvustati Kelly tagasihoidlikud trikid esmakordselt isa digikaamerasse.

Seitsmeselt muutus suusatamine pisut sihipärasemaks. „Kõik toimus loomulikul moel ja meie omavahelisel vaikival kokkuleppel. Kelly tahtis areneda ja paremaks saada, mina olin valmis teda aitama," sõnas isa.

Kaheksaselt oli Kelly vigursuusaringkondades tänu videotele juba tuntud. USA ajakiri Skiing Magazine kuulutas, et Eestist pärit pisikese Sildaru nimi tasub meeles hoida.

Kümneselt jäi Kelly lõpuks tõsisemalt silma ka Eesti meediale. Ilmusid paar uhket lugu pealkirjaga: „10-aastane freestyle-suusataja hoiab Eesti talispordi lootusi kõrgel".

Ent ometi jäi Kelly siinmail veel tüdrukuks, kes teeb suuskadel trikke. Pargisõit - mis sest, et alates 2014. aasta Sotši mängudest ametlik olümpiaala - oli tundmatu ja mitte eriti tõsiseltvõetav. Sport on see, kui sülg ripub ja vere maitse suus, arvati.

Kelly oma esimeste X-mängude eel aastal 2012

"Ma ei lähe veel võitma, vaid ehk õnnestub rada piiluda," naerab ta mõnusalt lennujaamas, kui etteõpitud tekst ka pisut nihu läheb:

Ühtäkki, 2013. aasta alguses, toimus läbimurre. Piiga võitis Prantsusmaal SFR Touri osavõistlusel veenva esikoha, alistatute seas olid maailma esikümnesse kuuluvad pargisõitjad.

Mis toimub, küsis Eesti meedia, kas kohe 12-aastaseks saav Sildaru on tõesti nõnda kõva?

„Nii võib öelda küll," kommentaaris isa Tõnis. „Maailmas peaks ta kuuluma 12, ütleme, 15 parima sekka. Kui vaatame viimast võistlust, mille ta võitis, siis Kelly trikkide pagas ja sõidu tehniline pool oli parem kui konkurentidel. Trikid olid raskemad, see tõigi võidu."

Niisiis tuli hakata uurima, millega on pargisõidu puhul tegu.

Alaga tegelejaile ei meeldi väljend vigursuusatamine. Freestyle-suusatamine oleks täpsem termin. Kusjuures freestyle jaguneb mõtteliselt kaheks - reeglitega rohkem piiratud old school (küngaslaskumine ehk moguls ja vigurhüppeid ehk aerials) ning new school (pargisõit ehk slopestyle, Big Air ja rennisõit ehk half- või superpipe).

Kuigi Sildaru treenib ja lööb kaasa ka rennisõidus ja Big Airis, kus tehakse vaid üks hüpe, on ta põhiala seni pargisõit, kus võistleja läbib mäe tipust jalamile terve lumelauapargi, sooritades trikke järjestikustel atraktsioonidel: reilidel ja boksidel ning tehes hüppeid kolmelt-neljalt järjestikuselt trampliinilt. Kohtunikud hindavad sooritust skaalal, kus maksimum on 100 punkti. Viie kohtuniku antud suurim ja väikseim punktisumma jäetakse kõrvale, ülejäänud kolmest võetakse keskmine.

Ajal, mil kodupublik end pargisõiduga kurssi viis, jätkas Kelly võidukäiku, mis tipnes 2015. aasta jaanuaris triumfiga kõigi aegade noorimana X-Mängudel, new school freestyle-suusatajate tähtvõistlusel. Kellyst sai maailma parim.

X-MÄNGUD 2016

Siin näeme, et rajal on kolm reili ja kolm mäge. Kelly sõidab enne võistlusi ka raja läbi. Vaata videost:



Video allikas (X Games - Aspen / Kelly & Henry Sildaru / Vlog2 - 2016)



Võiks ju arvata, et kohtunikud panevad alateadlikult Kellyle kõrgemaid hindeid, sest ta on ju nii nunnu tüdruk. Aga ei, nunnu-olemine ei mängi võitudes vähimatki rolli. Kelly ongi rivaalidest peajagu üle ja viinud pargisõidu uuele tasemele - tema trikid on raskeimad ja sooritatud puhtalt.

Juba paar kuud enne mulluseid X-Mänge, kui Kelly esmakordselt Dew Touril kõik ässad selja taha jättis, sattus freestyle'i maailm temast vaimustusse. „Algas Kelly Sildaru ajastu. Tema on freestyle'i tulevik," tegid telemehed paljulubava ennustuse. Asjatundjatelt kõlasid kommentaarid: „Kõige haigem naiste pargisõit, mida ma eales näinud olen!", „See piiga on piiritu talent!".

Pole üllatav, et ajakiri Freeskier valis küsitluse tulemusena eelmise hooaja parimaks suusatajaks just Kelly. Tippkohtunik Steele Spence kinnitas ajakirjas, et Kelly on tehniliselt läbi aegade kõige täiuslikum õrnemast soost pargisõitja: „Ta suudab hüpata nii trampliinidel kui reilidel kõigis neljas erinevas suunas ja teeb seda probleemideta. See eristab teda teistest."

Ei Kelly ega ta isa ei pea oma tegevust liigtõsiseks spordiks. Pigem on see kindla suunitlusega mäng - või pigem lõpus ajaveetmine, fun - mille eesmärk on saada üha paremaks. Kõik on kulgenud sujuvalt, tõusvas joones, justkui iseenesest.

Oma vlogides võib seda "fun" osa alati näha, vaata väikest katkendit niisama lustisõitudest:

„Ma ei mõelnud, kui Kelly kaheaastasena mäest alla sõitis, et ta hakkab nõlva kohal, nelja-viie meetri kõrgusel maapinnast, saltosid tegema. Ei saa kätt ette panna, aga mõnikord mõtlen, kas seda on vaja. Teisalt on Kelly sellele tasemele arenenud ning me proovime tasapisi ja mõõdukalt edasi minna," tõdes isa Tõnis pärast X-Mängude võitu. „Üks edu põhjus peitub selles, et Kellyl on sisemine soov hästi esineda."

Dew Tour 2016

Dew Touri puhul oli veidi erandlik rada: oli ainul üks hüppemägi, kus loeti kaks sooritust. Kelly tegi siin imelise õhulennu 900-kraadise pööretega ja ideaalsed stiilipuhtad haarded suusa esiotsast ehk ninahaarded, nose grabid.

Reilide puhul on alati valik – ise valid, kui rasket tahad

Mis aga reilidesse puutub, siis reilide puhul on sõitjal ees valik, millise raskusastmega reili ta võtab. Näiteks kolmanda reilina valib Kelly keerulisema flat down reili nurgaga: teised tüdrukud aga sõidavad lihtsamat c-boxi, viimane on madalam ja turvalisem. Nüüd teeb Kelly väikese valearvestuse: kuna teised tüdrukud seda reili ei sõitnud ja võistluse ajal on lund juurde sadanud, kogunes Kelly valitud keerukama obstaakli ette kohev siledaks sõitmata lumi, mis võtab hoo maha.

Vaata graafikust, kuidas Kellyl õnnestuvad imelised õhulennud ning keerukad reilid:

Ent mida arvab asjast Kelly ise, kes on võitnud 19 pargisõiduvõistlust järjest?

Kelly: „Võitmine ei tüüta iial. Loodan, et olen edaspidigi aina poodiumil. Eks siit saan paremaks minna nii, et õpin selgeks üha keerulisemaid trikke."

Senimaani pole ükski Eesti sportlane ühelgi alal valitsenud maailmas pikka aega ega andnud nime tervele ajastule. Kelly võib olla esimene. Miks mitte? Tal on olemas kõik tippatleedile vajalikud omadused: andekus, meeletu töökus ja kirglik soov võita.

Jääb üle oodata 2018. aasta PyeongChangi olümpiamänge, kus Kelly on stardis pargisõidus ja loodetavasti ka rennisõidus. Go, Kelly!

Kelly jõuab mitu päeva enne võistlusi kohale ja postitab endast pildi Instagrammi ja Facebooki. "Hea on olla tagasi!" Foto: Kelly Sildaru/Instagram