За год из аутсайдеров снова в лидеры
Еще год назад Яна Тоом балансировала на грани выхода из Центристской партии вместе с еще двумя «сестрами», Ольгой Ивановой и Оудекки Лооне. Многие из ее почитателей и избирателей были готовы к тому, что Тоом уйдет от центристов и даже создаст некую собственную партию. Но случилось по-другому, европарламентарий осталась с центристами и тем самым укрепила не только позиции Юри Ратаса, но и свои — ведь без партийной поддержки переизбраться в 2019 году на новый срок в Европейском парламенте будет сложнее. Однако если вспомнить, как Яна Тоом побеждала на выборах в 2014-м, говорить о том, что партия ей помогала, не приходится.
Яна Тоом: „На самом деле своим мандатом в Европарламенте я обязана в первую очередь депутату таллиннского горсобрания и руководителю ансамбля "Златые горы" Игорю Ермакову. Именно он подошел ко мне и сказал: мы тут посовещались, и решили, что тебе надо баллотироваться. Я говорю - с кем посовещались? И что, Вы думаете, Ермаков ответил?! - Как с кем, с музыкантами моими... Ну и с некоторыми коллегами. Мы, говорит, поможем! И так он убедительно это сказал, что план когда-нибудь лет через -надцать попытаться стать депутатом ЕП стал казаться мне каким-то... тусклым, что ли. И решение созрело довольно быстро.
Я сказала об этом Эдгару Сависаару на Рождественском приеме в Ратуше - мы сидели рядом в первом ряду со светскими улыбками и прямыми спинами, и вполголоса переговаривались, не поворачивая головы. Эдгар помолчал с полминуты, и говорит: не надо тебе в Европарламент. А я говорю - я решила, я пойду. И сидим себе дальше как два пенька, только искрит что-то.
Кандидатов в ЕП в тот раз выбирал совет уполномоченных. И я, понимая, что мне поддержка совета не светит - против воли Сависаара шансы попасть с список были близки к нулю, - полночи писала художественные эсэмэски однопартийцам. Не веерной рассылкой в стиле "дорогой друг!", а такие очень личные. Вспоминала смешные случаи, какие-то разговоры. Получалось что-то типа: "А помнишь, мы как-то обсуждали то-то и то-то? У тебя еще был колючий шарф? Так вот, думаю, пришло время это воплотить. Давай выдвинем меня в ЕП?"
Сколько я их разослала, не помню - помню, что спать пошла в шесть утра. А на следующий день были внутрипартийные выборы, и я получила 17 голосов. Для сравнения - Михаил Стальнухин получил больше 300. Других цифр я просто не помню, а Стальнухин запал в память именно из-за гигантского отрыва. Но в список я попала - на последнее, двенадцатое место. Видно, эсэмэски сработали.
К тому времени, когда я оказалась в Брюсселе, мои предшественницы Сийри Овийр и Вилья Сависаар-Тоомаст вышли из партии и не сочли возможным как-то помочь мне сориентироваться, поэтому первые недели я просто изобретала велосипед. Куда идти, с кем говорить, как оформлять бумаги... В общем, дурдом со сквозняками. Ну, а потом втянулась”.
Теперь, по прошествии почти пяти лет после избрания в ЕП, и сама Яна, и близко знающие ее люди, в первую очередь, мама, говорят, что она сильно изменилась. Стала мудрее — буквально так. Еще бы, ведь работа в Европарламенте — это далеко не синекура для отставных политиков, где ничего не нужно делать, как думают многие эстоноземельцы, годами более-менее ничего не слышавшие о том, что делают в Брюсселе и Страсбурге представители нашей страны.
Тоом: „Вот тут вы неправы - Европарламент, как, собственно, любой парламент, вполне может быть синекурой. Отсюда за леность не увольняют. И у нас полно депутатов, которых отправили в Брюссель на заслуженный отдых. Однако большинство работает на совесть. И есть, у кого и чему поучиться. Тут главное понять, как на самом деле работает вся эта конструкция, и перестать отвлекаться на медийно эффектные, но бессмысленные в практическом плане шаги вроде всех этих пресс-релизов типа "Имярек в парламенте заявил".
Уж если заявлять, то в такое время и в таком месте, чтобы убедить не аудиторию на родине героя, а коллег, которым завтра нажимать на кнопку во время голосования. А лучше - не заявлять, а подавать поправки и обеспечивать их принятие. Задача сложная, но выполнимая. Что касается "заявлений", именно работа в ЕП научила меня, что лучше фактов аргумента нет. И если хочешь что-то опровергнуть, не ленись, прочеши материал вдоль и поперёк, найди железобетонное подтверждение каждому тезису, и уж тогда вступай в спор”.
РЕПОРТЕР, ГЛАВРЕД, ВИЦЕ-МЭР, ДЕПУТАТ
Опишите, пожалуйста, Ваш карьерный путь. Как произошел переход из журналистики в политику?
Яна Тоом: Тут все просто - пришла по объявлению на конкурс репортеров в "Молодежь Эстонии" и меня выбрали. Через два года ушла в "День за Днем" - в знак протеста против увольнения моих друзей и коллег. Так мы вчетвером и явились - "дураки" (основатель Партии Дураков Эстонии Генрих Ламволь и два рядовых „дурака”) и я. Через три года я стала главредом, еще через пять ушла в "Вести недели", тоже главредом, а потом - в декрет. На чем моя независимая журналистская карьера закончилась. Потом были "Раэпресс" и "Столица".
Разумеется, не разделяй я политических взглядов центристов, о работе в мэрии не могло бы быть и речь, а так получилось, что я просто "вышла из шкафа". (Кстати, горячо рекомендую это всем журналистам, которые не в силах приносить политические симпатии в жертву профессиональной объективности - читатель не так глуп).
МИФ о гражданстве. Как произошло получение гражданства за особые заслуги. Почему не получилось раньше натурализоваться? Как вы относитесь к заявлениям, что у вас надо его отобрать?
Тоом: „Натурализоваться не получилось потому, что я опоздала к раздаче этническим эстонцам гражданства в облегченном порядке (в начале 1990-х — прим.ред.). Надо было сдавать экзамен, но язык у меня был совершенно дубовый, а времена - как раз те самые, когда на экзамене спрашивали, сколько складок на национальной юбке. Про юбку меня не спросили, но назад отправили. Со словами - приходите еще, как подготовитесь. Ну я и пошла на улицу Пикк, в российское посольство, где мне выписали паспорт за 15 минут. Буквально. Ну и лет 10-11 я с ним прожила. А потом по предложению Эдгара Сависаара мне дали гражданство.
К призывам гражданство отнять отношусь... ну вот как к мышам - в целом спокойно, но с некоторой брезгливостью.
Поговорим о Яне Тоом в 2018-м году. Как вы оцениваете себя саму 4-летней давности? Хотите ли вернуться в Эстонию, например, в качестве министра? Насколько это реально? Второй срок в ЕП — зачем, для чего, какие цели и задачи?
Тоом: Какой я была четыре года назад? На четыре года моложе и краше и на восемь глупее. С точки зрения профессионального развития год в Европарламенте я, с вашего позволения, зачту за два в Рийгикогу. Прошу понять правильно - это сравнение не двух парламентов, это сравнение депутата Тоом в одном и в другом.
Что до возвращения в Эстонию, тут многое зависит даже не от того, в каком качестве, а от того, с каким мандатом. С мандатом на какие перемены. Про Брюссель я это понимаю - борьба за имплементацию договора о социальных правах (единые социальные стандарты); за права лингвистических меньшинств, за свободный интернет. А эстонская повестка дня целиком зависит от коалиционного соглашения, которое, в свою очередь, зависит от результата выборов. Так что ответить на ваш вопрос сегодня не могу, а могу только внести свою лепту в победу на выборах.
К любому политическому посту следует относиться как к инструменту. И, если есть возможность, выбирать наиболее эффективный.
Лидер по влиянию на некоренное население в 2018-м
В 2018-м году Яна Тоом была очень активна не только в Брюсселе и Страсбурге на своем основном посту. Она также продолжила выступать на российском ТВ, в передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым», ставя на место самого Жириновского и разъясняя российской аудитории связанные с Эстонией и Прибалтикой темы. В этом году Яну очень часто можно было встретить в Таллинне и Нарве, она — руководитель нарвской ячейки Центристской партии, которая недавно пережила серьезный кризис и лишилась нескольких десятков членов. В октябре европарламентарий проехалась с лекциями о своей работе по ряду городов республики, где встречалась со школьниками. Тоом очень активно выражает свою позицию по тому или иному вопросу, пользуясь всеми возможными площадками: своим веб-сайтом yanatoom.ee, страничкой в фейсбуке, отечественными интернет-порталами, газетами и телепрограммами, а также, конечно, встречами с избирателями. Все это и обеспечило ей звание наиболее влиятельной персоны среди русскоязычного населения страны по версии нашего портала Rus.Delfi в 2018-м году.
Мама Маргарита Черногорова: Яна — самый яркий русский политик Эстонии
Яна Тоом родилась в уникальной семье. Ее предки по женской линии активно участвовали в политике, начиная со времен Октябрьской революции. А мама Маргарита Черногорова - самый опытный на сегодня член городского собрания Таллинна, имеющий солидный стаж политической работы.
В детстве Яна танцевала, играла на пианино. Мы жили общими интересами, садом, морем, прогулками по лесу, поездками по стране, книгами, сказками. В семье большую роль играли мои родители и тетушка. Они любили моих девочек и старшую Марину, и младшую Яшика, так мы ее звали в детстве. Это была очаровательная кудрявая красотка, которая всегда держалась очень прямо. Любила плавать и велосипед. Обе девочки закончили в Таллине 26 английскую школу, где получили хорошее знание английского и квалификацию переводчика. Ей было 16 лет когда она закончила школу и уехала в Тарту и поступила в Университет. Через год наступил определенный кризис, и вернулась домой и работала почти год на Таллинском Ювелирном заводе кладовщиком. У нее прекрасно получалось,по отзывам. В школьные годы летом работала на молококомбинате в цеху.
Мне всегда казалось, что она создана для современной политики с ее парадоксами непредсказуемостью и неустойчивостью У нее есть чутье на людей и общество. Она бесспорно умна, во многом от природы, и научилась учиться на ошибках. Она любит свою страну и не позволяет себе кричать об этом. Она работает во имя заданной цели и всегда только в интересах избирателей.Очень тяжело в нашей стране защищать многогранные интересы ее русских жителей. Для этого нужны союзники, и она научилась их находить и у нас, и Евросоюзе. Бесспорно, один из самых интеллектуальных и самых работоспособных из всех политиков Эстонии, и самый яркий русский политик.
Она заботливая дочь, любящая мать, бабушка и нежная сестра. У нас большая семья — дети, внуки, их семьи, и мы все вместе душой. И в этом многое от Яны.
Уверена, что ее место в политике, государственном управлении, но если что, она яркий и неординарный журналист, бесспорное «золотое перо» и организатор.
• В эстонском обществе самым влиятельным является премьер-министр Юри Ратас, среди русских – Яна Тоом.
• Сила влияния одной партии кажется большой, но в действительности она означает непрерывное напряжение постоянный риск свалиться с насеста.
• Каким образом Центристской партии удается объединять две не очень связанные общины?
Люди, хорошо знакомые с Центристской партией изнутри, отмечают, что быть правящей партией – палка о двух концах. В какой-то степени партия многие годы строила свой успех практически на монополии представительства интересов русскоязычных избирателей. Но это неизбежно означает, что при попытке учесть интересы как эстонцев, так и русских можно провалиться в обоих сегментах.
Премьер-министр Эстонии – будь то Андрус Ансип или Юри Ратас – не соберет голосов русскоязычных избирателей, это центристам хорошо известно. А на эстоноязычных избирателей Яна Тоом действует, как красная тряпка на быка, которая раздражает и иногда провоцирует так, что в жар бросает. Но для влияния, сохранения успеха на выборах и власти нужны оба.
И власть – это, по сути, то, что удерживает вместе, под одной крышей Тоом и Ратаса. Перед выборами в местные самоуправления Ратас в качестве этого аргумента в последний момент сумел убедить Тоом остаться в партии – если бы она ушла в избирательный союз Эдгара Сависаара, то сейчас русскоязычный избиратель стоял бы за кем-то другим. По всей видимости, закончилось бы единовластие Центристской партии в Таллинне, а любимые эстонцами реформисты сейчас уверенно маршировали бы к победе на выборах.
Благодаря тандему Ратаса и Тоом нынешняя ситуация в партии более радужная. Но поддержание такого союза требует целого ряда политических фокусов и компромиссов, даже игры в прятки, чтобы удовлетворить сталкивающиеся друг с другом интересы. Как сохраняется это равновесие?