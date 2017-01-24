Порой Google делает поразительные вещи: недавно он опубликовал аэрофотографии 30-летней давности и представил их таким образом, что любой человек может сам посмотреть, как со временем изменился интересующий его регион. Мы собрали некоторые фотографии Эстонии, смонтировали из них завораживающее видео и описали, в чем же заключались самые большие изменения.

Наблюдать за тем, как со временем все менялось, крайне интересно. Особенно если есть возможность с точностью совместить кадры из прошлого и настоящего.

Аэрофото, вид на Русалку, Пирита теэ, Кадриорг Foto: Karl Akel, Eesti Ajaloomuuseum

Таллинн

Для начала взглянем на Таллинн, ведь именно столица с 1980-х годов прошлого века активнее всего росла. Это можно увидеть и на картинке: появляется район Ласнамяэ, за Ыйсмяэ, между озером Харку и морем, вырастают целые пригороды.

Таллиннская береговая линия в 2002 году Foto: Väino Silm

Потяните за стрелку и посмотрите, как все меняется:

Ласнамяэ в 2003 году Foto: Priit Simson

Порт Мууга

Прямо под Таллинном располагается порт Мууга. Это один из крупных объектов Эстонии, расширение которого на спутниковых фотографиях довольно явно заметно.

В частности, если внимательно присмотреться, то можно увидеть появление угольного терминала в 2003-2004 годах. Сильнее всего порт расширился в 2008-2010, когда благодаря инвестициям в размере 860 млн крон были получены дополнительные 27 га земли и 400 метров линии причала. Это расширение тоже можно увидеть на фото.

Территория самого большого и глубоководного торгового порта Эстонии состоит из 2 804 032 кв.м наземной территории и 7 520 000 кв.м водной территории.

Мяо

Если продвинуться в сторону Тарту, то мы увидим, что новый перекресток Мяо появляется будто в одночасье.

Примерно до 2003 года шоссе Таллинн-Тарту и пересекающееся с ним шоссе Раквере-Пярну проходят посреди зеленых лугов, после этого вокруг шоссе начинают появляться желто-коричневые зоны.

И вдруг — а точнее в 2009 году — на картинке появляется целый новый отрезок дороги. Официально шоссе открыл 1 октября 2010 года тогдашний министр экономики и коммуникаций Юхан Партс. Новый транспортный узел обошелся в полмиллиарда крон, как писали газеты.

Мяо Foto: Tiit Blaat

Тарту

Тарту тоже увеличился, хоть и значительно меньше, чем Таллинн. Вид на сердце Тарту 2006 года: нынешних торговых центров еще нет.

Foto: Rauno Volmar

Обратите внимание: в советское время под Тарту в Раади находился крупный военный аэродром, он четко виден к северу от города. После восстановления независимости аэродром прекратил деятельность, и поэтому летные полосы становятся с каждым годом все менее заметными.

Еще одна крупная перемена — развитие районов Аннелинн и Ихасте, кроме новых домов на карте 2015 года появляется и крупный мост Ихасте, который завоевал титул лучшей бетонной конструкции 2015 года.

Строительство моста Ихасте - 2014 Foto: Jassu Hertsmann

Пярну

Новую объездную дорогу можно заметить и здесь.

Также видно строительство шоссе Таллинн-Пярну-Икла и шоссе Эхитаяте несколько лет назад. Недвижимость развивается в районе Валгеранда, значительно расширяется и расположенная вблизи Пярну волость Пайкузе. Пярнуский аэродром, о возрождении которого много говорится в последнее время, в течение многих лет не изменился. Близ устья реки Пярну можно заметить расширение торгового порта.

Курессааре

В маленьком городе Курессааре, как практически во всех городах Эстонии, тоже увеличиваются пригороды. Однако помимо этого Курессааре может похвастаться и двумя более крупными объектами.

С 2004 года рядом с кварталом Туульте Роос (слева от центра) начинают строить извилистую площадку для гольфа.

К югу от центра города, в районе Роомассааре активно расширяется летная полоса аэродрома. В ходе строительства в прошлом десятилетии полосу увеличили на 500 метров, теперь ее длина составляет 2000 метров.

Очарование промышленных ландшафтов

Карьер Айду

На карьере Айду в Ида-Вирумаа сланец добывали в течение 40 лет. Подходящее место искали еще в 1959 году, работы начались в 1974. Добычу прекратили в 2012 году, когда запасы закончились.

За несколько лет до окончания добычи возникла идея создать на территории карьера первый в Эстонии соответствующих международным требованиям гребной канал.

Его углубление закончилось в августе 2013 года. Два экскаватора, Мудрая Сова и Айдуская Чайка, выгребли из него около пяти миллионов тонн горной породы.

Двухкилометровый канал виден на карте как сине-черная полоса в левом нижнем углу карьера. Первые соревнования на канале Айду прошли позапрошлым летом.

Нарвский сланцевый карьер

Этот карьер начал работу в 1970 году, в год здесь производится около 4,5 млн тонн товарного сланца. Согласно прогнозу 2010 года, запасов здесь должно хватить еще примерно на тридцать лет. Карьер “Нарва” принадлежит компании Eesti Energia, которая также владеет шахтой “Эстония”.

Румму

Карьер Румму вплоть до 1990 года не был заполнен водой. Здесь добывали плитняк, в том числе так называемый “Вазалеммаский мрамор”, причем долго — заключенные тюрьмы Мурру начали резать плитняк в 1938 году. Когда был прекращен отвод воды, то она начала заполнять карьер.

На фотографии 1994 года видно уже сформировавшееся озеро, которое со временем продолжило расти.

Карьер Румму Foto: Priit Simson

Лавассаареское торфяное болото Хийумаа

Одно из мест, где хорошо видна массовая вырубка леса, — это остров Хийумаа. На фото 1984 года остров покрыт зеленым лесом, но с каждым годом его становится все меньше.

Об этом в частности писал проживающий на острове писатель Тыну Ыннепалу в газете Sirp. “Возможно, у крупных шоссе эти кулисы еще стоят, но здесь на Хийумаа их давно уже нет. Если месяц не ездить по какой-то дороге, то места уже не узнаешь”.

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Текст: Мадис Аэсма, Райн Прууль, Эстер Вайтмаа

Видео: Марк Шандали (DelfiTV)

Графика: Алари Хейнсоо, Март Нигола