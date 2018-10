“Õnne 13” peegeldab täpselt tüüpilise eestlase elu – miski ei juhtu üleöö ega tormates.

Kaks aastat pärast Eesti Vabariigi iseseisvumist loodud sari on ideaalselt dokumenteerinud meie rahva jaoks aktuaalsed teemad, mõttelaadid ja suhtumised. Kui teised seriaalid tulevad ja lähevad, siis “Meie elu lood” on püsivalt olnud eestlaste televalikute esikümnes juba algusaegadest saadik.

740 OSA on kokku “Õnne 13” seriaali valminud 22 200 MINUTIT ehk 15 ÖÖPÄEVA JA 10 TUNDI järjest võtaks kõikide “Õnne” osade vaatamine 26. HOOAEG on hetkel eetris 8-tunnise võttepäeva jooksul filmitud materjal katab eetris 8-12 MINUTIT ÜLE 200 NÄITLEJA on seriaalis kaasa löönud Seriaalis abielupaari mängivatel Luule Komissarovil ja Väino Arenil on sünnipäev ühel päeval, 11. augustil. Aren on oma ekraanipartnerist üheksa aastat vanem. Hetkel on sarja vanim näitleja 85-aastane Väino Aren , noorim aga Marika Korolevi 2017. aasta kevadel sündinud poeg. 169 000 INIMEST vaatas "Õnne" 20.oktoobril näidatud osa - seda on rohkem kui Tartus, Pärnus ja Haapsalus elanikke kokku. Seriaalis naabreid mänginud Aren ja Kaljo Kiisk elasid ka enne “Õnnes” mängimist päriselus üsna lähestikku.

“Õnne” põhituumikut teab peast arvatavasti enamik eestlasi. On Alma (Helgi Sallo), kes väidab, et miski pole tema asi, kuid sellest hoolimata uurib ja teab ta kõiki Morna probleeme. Tema poeg Allan (Raivo E. Tamm) kujutab tüüpilist eesti meest ehk millegi erilisega ta silma ei paista. Siis on tema abikaasa Mare (Anne Veesaar), kes tõi algusaastatel sarja palju skandaale ja draamat, ning nüüd teeb suurt poliitilist tähelendu.

Naabermajast on teada-tuntud perekond Rosenkampf-Jägerfreund. Lärmakas Laine (Luule Komissarov) ja kindla käega Kristjan (Väino Aren) on justkui loodud üksteist tasakaalustama. Laine tütar Evelin (Marika Korolev) on pannud enamiku Morna mehi enda järele jooksma ja tekitanud paksu pahandust.

Mis on “Õnne 13” fenomen?

Mare osatäitja Anne Veesaare arvates on sarjal praeguseks lausa kohustus kodumaa ees, et panna kirja lihtsalt Eesti elu. "“Õnne" kõige tähtsam sündmus aastate jooksul ongi olnud see, et Eesti elu on selle 25 aasta jooksul väga palju muutunud ja see on jäädvustatud sarja näol dokumendina.”

“Vanu seeriaid vaadates ei mäletagi enam palju asju, mis on meie poliitilises või majanduslikus elus olnud. Aga see, et see on sellisel mängulisel kujul ära salvestatud, on kõige tähtsam kogu selle sarja juures,” lisab ta.

Viimastel aastatel on erinevates sketšisaadetes visatud nalja selle üle, et “Õnnes” justkui midagi kunagi ei toimu. Sarja tegijad ise sellega ei nõustu. “See, et siin midagi juhtunud pole, on loomulikult erakordne liialdus. Siin on nii palju selle 25 aasta jooksul juhtunud. Paljud näitlejad on meie seast lahkunud ja näeme, millised majanduslikud probleemid on Eestis olnud,” kaitseb Alma osatäitja Helgi Sallo.

Tapmisi ja tagaajamisi küll Mornas tavaliselt ei juhtu, kuid skandaale ja draamat on jagunud poolde tundi laupäeva õhtuti omajagu.

Sarja režissöör Ain Prosa rääkis mõned aastad tagasi saates “Hommik Anuga”, et nõustub sellega, et “Õnnes” kogu aeg suuri juhtumisi ei ole. “Aga samas on jällegi kohad, mille peale televaatajad liialt erutuavad ja ütlevad, et peaks vähem toimuma.”

“Osa televaatajaid on kurtnud, et sarjas juuakse liiga palju, samamoodi on osa inimesi kurtunud, kuidas paar korda on sarjas kuulnud sõna "kurat",” meenutab “Õnne 13” viisteist aastat lavastanud Prosa.

Kui kaua “Õnne 13” veel tehakse?

Kindlasti on Eestis palju Õnne tänava fänne, kes ei kujuta oma laupäeva õhtuid ilma sarjata ette. Kuid ka sarjas pikalt mänginud näitlejatel oleks seriaali tootmise lõpetamine väga raske.

Sarja vanima näitleja, 85-aastast Kristjanit kehastava Väino Areni jaoks on “Õnne” tegemine viimane näitlejatöö, milleks tal veel jaksu on. “Tervis on mul kehv ja mingit muud tööd mul ei ole. Kodus olles tunnen, et siit ja sealt valutab. Aga kui kuulen, et “Õnne” võte tuleb, olen hoopis teistmoodi. Tunnen ennast siin seltskonnnas väga hästi,” ütles Aren kiire võttepäeva lõpetuseks.

Ta loodab olla “Õnne 13” loomisesse kaasatud nii kaua kui võimalik. “See ei olene üldse minust, see oleneb stenaristist ja produktsiooni tiimist. Mina olen nõus jätkama nii kaua kui jaksan,” on helitavalt Krissuks kutsutava tegelase osatäitja valmis sarja veel pikalt tegema.

Tegime koostöös seriaali tegijatega TOP 13 suurimat sündmust "Õnne 13" ajaloos:

Georg Sumbergi osatäitja Allan Noormets aga tunnetab ette, et ühel päeval saab “Õnne 13” tema jaoks läbi. “Ma ei kujuta ette, et teen seda viimse päevani,” ütles ta.

“Vaatasin hiljuti Austraalia sarja “Kodus ja võõrsil” ja mäletan, et kui see kunagi Eesti ekraanidele tuli, siis sai ka seda jälgitud. Nüüd vaatasin seda 15 või 20 aastat hiljem ning ma ei tundnud ära ühtegi tegelast! Noor põlvkond on peale kasvanud ja ka juba nendest järgmine põlvkond on peale kasvanud. Neil selline asi toimib,” tõi Noormets näite. Tema arvates võiks “Õnne” jätkuda veel aastaid, kuid uute inimestega.

25 aasta jooksul on sarjas mänginud näitlejatest nii mõnedki talendid teise ilma lahkunud. 11 aastat tagasi oli Õnne tänava rahva jaoks raske aeg – Johannest kehastanud Kaljo Kiisk lahkus meie hulgast ning sarja “vapiloomaks” kutsutud tegelane tuli välja kirjutada. Alma käis oma abikaasa haual, kuid Johannese nimi kõlab siiani Morna tänavatel. “Õnne” näitlejatest on lahkunud teise ilma ka Evald Hermaküla, Aarne Üksküla, Lembit Ulfsak ja teised.

25 aastat mälestusi

ETV on aastate jooksul näidanud kordusena vanu osi, mis on “Õnne 13” tegijate seas väga populaarsed. “Mina vaatan küll, kohe rõõmuga vaatan. Üllatas see, kui ilusad me olime,” meenutab Sallo.“Hea on meenutada, et kust me tuleme,” lisab ta.

25 aasta jooksul on tänu näitlejate muutumistele muutnud ka tegelased. “Vaatasin vanadest osadest Allanit ehk Raivo E. Tamme. Püha taevas, täitsa nagu Ameerika filmitäht! Huvitav, et teda pole sinna juba ära hõivatud,” naerab Helgi Sallo ekraanipartneri välimust.

Anne Veesaar küll spetsiaalselt "Õnne" osade jaoks televiisori ette ennast ei säti, kuid vanad episoodid tekitavad temas mõnusat nostalgiat. “Ma ei tea, kuidas Helgil on, aga mõned episoodid või kohad panevad mõtlema: issand, kas ma tõesti olin seal? Üldse ei mäleta,” ohkab Mare Petersoni kehastav Veesaar.

"Õnne 13" näitlejate sõnapilv läbi aegade

Vaata videost, mis toimub "Õnne 13" võttepaigas!

Ka teised näitlejad kinnitavad, et vahel satuvad vaatama vanu episoode. “No kui juhtub, paraku on elutempo selline, et pole eriti aega televiisori ette istuda. Eks inimene muutub kogu aeg. Kohati on olnud isiklikus elus perioode, mis on sarnased seriaalis toimuvale. Kohati läheb see juba müstika valdkonda,” naerab Raivo E. Tamm, kelle jaoks on vanad episoodid nagu peegel minevikku.

“Vahel on ikka kohutavalt piinlik, sest televisioon on ju halastamatu. Ma ei saa vaadata ennast ju lihtsa neutraalse televaatajana. Vaatan seda nagu kretiin,” naerab Georgi kehastav Noormets. “Enamus ajast vaatan seda kriitilise pilguga, sest enamus mulle sealt siiski ei meeldi, väga vähe näen seda, mis meeldib."

Samamoodi nagu on näitlejatel klapp oma tegelaskujuga, on ka vaatajatele jäänud mulje nagu nad teaksid Morna elanikke nagu oma sõpru.

“Kui vahepeal tekkis Allanil armukese moodi inimene, siis kirjutas mulle üks härrasmees Ida-Virumaalt ja ütles, et tunneb Allan Petersoni juba 25 aastat ja Allan ei teeks kunagi midagi sellist. Vahel on tore tuua tegelastes esile ettearvamatuid külgi,” tõi sarja stenarist Andra Teede vahva näite andnud fännidest.

Raivo Suviste Foto: SVEN ARBET

Eesti armastatuima seriaali produtsent Raivo Suviste on "Õnne 13" juures olnud selle algusest saadik. Ta annab lootust, et Morna tänava elanikud on televiisoris veel pikka aega.

Kui kaua “Õnne 13” jätkab?

”Õnne 13” jätkab täpselt nii kaua, kui Eesti rahvas seda vaadata tahab. Nii kaua ta peaks jätkuma. Muidugi sõltub see ka Eesti Televisiooni juhtkonnast. Aga ma loodan, et kui on vaatajaid - siiamaani neid on jagunud - peaksime jätkama.

Televisiooni tegemine läheb ka aina kallimaks ja inimesed ootavad aina põnevaimaid lahendusi. Kas hetkel saab "Õnne" nii palju rahastust, kui vaja või tuleb ka selles osas takistusi ette?

Kunagi pole liiga palju raha. Raha on televisioonis väga suur probleem, kuid ma loodan, et selle taha midagi ei jää. Televisioon on väga palju muutnud ja killustunud. Palju uusi kanaleid ja väljuneid on tekkinud ning suurtel kanalitel on rohkem võimalusi.

Allan Noormets tõi võttepäeval näite “Kodus ja võõrsil” seriaalist, kus 25 aastaga on vahetunud juba mitu põlvkonda. Kas “Õnnes” peaks ka põlvkonna vahetuse tegema?

Eks seda põlvkonna vahetust on meil koguaeg olnud ka, aga jõuliselt pole me proovinud põlvkondi välja vahetada. Meil on palju uusi inimesi tulnud ja on ka palju pilve peale läinu inimesi. Alates meie "maskotist Johannesest, keda mängis Kaljo Kiisk.

Viimasel ajal on rahvas hakanud nurisema, et “Õnne” läheb aina igavamaks ning veerandsaja aasta jooksul pole õige midagi juhtunudki. Kas teie nõustute?

Eks ma ikka nõustun, sest 25 aastat eetris olles ei saa iga päev inimesi sündida ja surra. Me ei saa midagi teha. Vanasti tehti ka nalja “Kodus ja võõrsil” ja “Vaprate ja ilusate” kohta, et esmaspäeval pakivad kohvrid ja võib-olla reedeks jõuavad reisima. Selline see elu seriaalide puhul on. Mõnes sarjas, mis on eetris igal nädalal, mõni isegi iga päev, ei saa olla nii, et iga päev keegi sureb. Sari saaks täiesti teise dünaamika.

Oskate teha hiilgavalt ka krimisarju. Kas ei peaks hoopis põnevuse tekitamiseks ja vaatajate meelitamiseks tooma sisse rohkem krimisarja elemente?

“Õnne” peaks jääma ikka oma liisude juurde. Peaks kindlasti mõtlema ka sellele, et kui me enne rääkisime rahast, siis krimisarja või selliste steenide tegemine on hulga kallim, kui “Õnne” eelarve.

Kas “Õnne 13” hiilgeaeg on möödas?

Kuigi sari on jätkuvalt eestlastel meelel ja keelel, on vaadatavus viimased 15 aastat olnud pidevalt langevas trendis. Kui 12. hooaja osi vaatas keskmiselt 245 000 inimest, siis sel kevadel lõppenud 25. hooaega vaatas keskmiselt ainult 157 000 inimest.

Kui väikese osa langusest saab panna inimeste väheneva televiisori kasutuse süüks, siis on “Õnnest” kadunud ka midagi tähtsamat, mis varem pea veerand Eesti elanikkonnast laupäeva õhtuti ETV peale naelutas. Aastate jooksul on käinud ka kõlakaid “Õnne 13” lõppemisest või drastilistest muutustest. Siiani pole seda juhtunud.

2016. aastal ütles üks anonüümseks jääda soovinud ETV juhtkonda kuuluv tegelane Ekspressile, et „Õnne 13“ langus teeb muret. „Oleme korduvalt arutanud, kas ei hakka tema aeg otsa saama. Võib-olla peaks nüüd mõni tegelane ära surema, võib-olla mõni ära kolima. Kui kosmeetika ei toimi, tuleb teha raske otsus. Uuest aastast saaksime sarja kinni panna. Aga siis peaksime nädal aega maskeerituna ringi käima, sest inimesed tuleksid tänaval kallale,“ öeldi toona. Olenemata kõrgaja möödumisest, ei saa mööda vaadata faktist, et "Õnne 13" on endiselt ETV üks suurimaid hitte.

Ka vaatajate arvamused lähevad lahku. On neid, kes soovivad sarja veel rohkem noort verd, kuid nende vastu on sarja pikaajalised vaatajad, kes soovivad, et põhitegelased jääksid samaks. Ka sarja tootjad ei tea, kumba poolt täpselt valida. Hetkel on leitud kuldne kesktee: põhituumik püsib sama ja igal hooajal lisandub mõni uus nägu.

Ka teised telekanalid on üritanud enda "Õnnet" leiutada. Kümmekond aastat tagasi meelitas nooremad vaatajad igal õhtul telerite ette "Kodu keset linna". Kuid TV3-s näidatud draamasari jõudis vaid mõne aastaga lõpule. Sel hooajal esilinastus Kanal 2 eetris "Teine võimalus", mis peaks tegijate sõnul olema komöödiasari. Siiski leidsid mitmed kriitikud, et tegemist on lihtsalt "Õnne 13" uusversiooniga.

Kas ka vaatajatele pakutaval suurel valikul on tegemist väheneva "Õnne" populaarsusega? Või janunevad inimesed suurema actioni, püssipaukude ja mõrvade järele? "Õnne" vaadatatuvuse languse ajal on ju eestlaste lemmikseriaalideks kerkinud "Kättemaksukontor", "Siberi võmm", "Kelgukoerad" jne. Ehk meelitaks kadunud vaatajad tagasi mõni müstiline kadumine või paar karmimat kuritegu?

Kriitik Veiko Märka võttis Morna linnas sel hooajal toimuva kokku lausega: “Ikka on naised veidi õnnetud ja mehed veidi jamades, kuid mitte nii palju, et pael kaela tõmmata või vihavaenlasele kuul kuklasse kihutada.”

"Õnne 13" esimene osa. Vaata, kuidas kultusseriaal alguse sai: