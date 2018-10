Kui varasemal neljal aastal on Kroonika edukate TOP välja selgitanud, kes on kõvemad tegijad lauljate, tele- ja filmiprodutsentide, moeloojate, advokaatide, autoärimeeste jt seas, siis sel korral uurime, kuidas läheb Eesti tuntumatel meelelahutajatel. On ju ka nimelt Kroonika see väljaanne, kes aastal 2013 kutsus meie meelelahutusilma tegijate tunnustamiseks ellu Eesti Meelelahutusauhinnad. Iga-aastane galaüritus, kus lugejate antud häälte põhjal jagatakse parimatele neist välja ihaldatud kroonimisõunad, on kevaditi üks oodatumaid suursündmusi!

Meelelahutajatest on edukate TOPi fookuses ennekõike need ajaviitemeistrid, kes figureerivad igapäevaselt ekraanil ja lavadel, kelle saadetest, etendustest, kontsertidest ja väljaütlemistest kõige rohkem räägitakse, keda kõige rohkem jälgitakse ja publiku seas armastatakse.

Viimastel aastatel on Eesti olnud iseäranis haaratud hip-hop`i ja räpirütmidest – nende stiilide säravamaim pärl on tänavu ilmselgelt Nublu! Samas, nii nagu on hästihoitud saladus selle 22aastase noormehe pärisnimi, jääb esialgu saladuseks seegi, kuidas on tema hiti „Mina ka“ mängitavus ja menu lavadel väljendunud tema teenistuse näol. Nublu ei ole seni asutanud oma kontserttegevuse tarvis ühtegi firmat, aga selge on see – kui oma asja hingega teha, saadab sind varem või hiljem edu, mis on üldjuhul mõõdetav ka rahas. Ja parimad neist on TOPis teie ees!

Kroonika edukate TOP tugineb Creditinfo Eesti andmetele. Iga persooni kohta toob TOP välja tema ettevõtte või ettevõtete müügitulu, kasumi ja võimalikud või makstud dividendid. Edukate TOP heidab pilgu ka isikute varadele, nagu neile kuuluvad maalapid, majad ja korterid. Vaata, kes tuntud meelelahutajatest alustas tänavu oma eramu õuele uhke välibasseini ehitamist, kellele kuuluvad maalilised maavaldused mere ääres, kellel on kõige suurem maja ja... kellel neid lausa mitu!

Head lugemist!

Kroonika

Mis on müügitulu?

Kõikide, nii põhi- kui kõrvaltegevusena valmistatud toodete ja teenuste ja kaupade müügist saadud või saada olev tulu, mis ei sisalda käibe- ega aktsiisimaksu.

Mis on dividendid?

Dividendid on osa ettevõtte puhaskasumist või eelmiste majandusaastate jaotamata kasumist, mis makstakse välja äriühingu osanikele. Dividende võib maksta mitmes osas ja mitu korda aastas. Erinevalt palgakulust ei pea dividendide pealt maksma sotsiaalmaksu, küll aga tulumaksu – praegu Eestis kehtiv tulumaksumäär on 20%.