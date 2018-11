VIIMANE TEEKOND: me peame rääkima SURMAST

Inimese lahkumine haarab endasse hulgaliselt lihtsaid ja praktilisi küsimusi: mis nüüd edasi teha, kellele helistada, mis see kõik maksma läheb? Vastame neile ja paljudele teistele küsimustele ning samuti uurime, kuidas ja miks meie matusekultuur on muutunud. Spetsialistid annavad nõu, kuidas leida üles vanad hauad, mille asukohta ei mäleta ning samuti saame teada, millised on trendid kirstuäris või mida on mõistlik teha lahkunu tuhaga.