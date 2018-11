Salapärase, ent jõulise ettevõtja Margus Linnamäe tegevusvaldkonnad on seinast seina. Olgu selleks siis ravimiäri, lemmikloomapoed, meedia või meelelahutus, temast saab ainus või suurim tegija.

Hoolimata meediamaja omamisest ei armasta Margus Linnamäe tähelepanu. Tal olevat tähelepanu vältimiseks lausa komme aeg-ajalt oma välimust muuta, mängides habeme ja selle pikkuse, prillide, riidemoe ning juuste pikkusega. Sageli ei tunne teda ära isegi tema enda töötajad, ta on meistermaskeerija. Ainsad ajakirjanduse käsutuses olevad fotod pärinevad pigem ajast, kui ärihai koos Postimehe kunagise peatoimetaja ja AS-i Eesti Meedia endise juhi Mart Kadastikuga Eesti Meedia ostis. Milline Linnamäe praegu välja näeb, pole teada.

26 aastaga on see salapärane ärimees ehitanud impeeriumi, mis ümbritseb meid hommikust õhtuni. Me ehk ei märkagi, aga tahes-tahtmata viime nii mõnegi euro oma rahakotist just tema ettevõtmistesse. Ühtekokku pea sama suure summa kui on Tallinna linna eelarve. Tema firmast UP Invest liikus sel aastal läbi 515 miljonit eurot. Näitame, kuidas teie taskus olev euro jõuab teie aimamata Linnamäe taskusse.