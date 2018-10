Silicon Valley on nagu Disneyland: lõbus on neil, kes siinsesse maagiasse usuvad ja end õige malli järgi üleval peavad. Selle kohaga on seotud mitme Eesti idufirma edulood ja ettevõtluse arendamise sihtasutus on saatnud siia oma esindaja, kes aitab meie ettevõtjatel kontakte luua.

Ränioruks ehk Silicon Valleyks nimetatakse Põhja-Californias San Franciscost lõunas asuvat piirkonda, mis sai nime suure tehnoloogiaettevõtete hulga tõttu - nimelt on pooljuhtide ja arvutite üks olulisemaid materjale räni. Tänapäeval on Silicon Valley koduks USA suurimatele tehnoloogiafirmadele ja IT-alasele teadustööle. Siin on peakontorid näiteks Google`il, Facebook´il, Apple´il, Intelil, eBay´il ja Yahool. Silicon Valley südames Palo Altos asub ka Stanfordi ülikool, mis on ajalooliselt üks Ameerika IT-teaduse keskuseid ja käivitavaid jõudusid.

California põhjaosas asuvasse Silicon Valleysse õnne otsima minek paistab olevat loogline valik ettevõtjaile, kes soovivad uusi rahvusvahelisi ärisidemeid sõlmida ja investoreid meelitada, aga ka end mõnes megafirmas proovile panna soovivate tehnoloogiaspetsidele. Mark Zuckerbergidest ja Sergey Brinidest on saanud meie põlvkonna rokkstaarid ja töö tehnoloogiavaldkonnas on popim kui kunagi varem. Silicon Valleyga on seotud mitme Eesti idufirma edulood ja keset Räniorgu paiknevase Sunnyvale’i nime kandvasse linnakesse on EAS saatnud ka oma esindaja, kes meie ettevõtjatel end kohalikul areenil kontakte luua aitab. Sealsamas Sunnyvale’i Plug and Play Tech Centeri kontoris käis oktoobri alguses külas ka president Kersti Kaljulaid, kes seal kohalike ettevõtjatega kohtus.

Eesti ettevõtetest on Põhja-Californias oma esinduse avanud näiteks Kristel ja Marko Kruustüki loodud testimisplatvorm Testlio, mille kontor asub San Francisco kesklinnas. San Franciscos on kontor ka nn isekasvatavaid maitsetaimepotte tootval Click & Grow’l, Eesti juurtega mobiilmaksete ettevõttel Fortumo, ja kullerroboteid arendaval Eesti idufirmal Starship Technologies. Ahti Heinla ja Jaanus Friisi asutatud Starshipil on kontor veel ka keset Räniorgu asuvas Redwood Citys, kus veel aasta tagasi võis tänavail tihti kohata valgeid nunnusid roboteid. Starshipi Redwood Citys asuvast kontorist umbes veerandtunnise autosõidu kaugusel asub kohalikku IT-teadust värskete talentidega toitev Stanfordi ülikool, mis on akadeemiliseks koduks ka seal külalisteadurina töötavale president Toomas Hendrik Ilvesele.