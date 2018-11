Miks on peaminister Jüri Ratas vaatamata hingamisaparaadiga ühendatud valitsusele ikka mõjukaim?

Tähtede seis ja väga palju puhast õnne andsid Jüri Ratasele võimaluse mitte just palju tehes ikka kõigist peajagu üle olla. Tal on olnud vaatamata novembris lahvatanud valitsuskriisile väga hea aasta.

Umbusklik ja kahtlev

Kui võrrelda Ratase olekut peaministrina kaks aastat tagasi ametisse astudes ning nüüd, siis kohtab praegu justkui hoopis teistsugust inimest. Otse pikast opositsioonipõlvest Stenbocki majja sattunud Keskerakonna värske juht oli alguses ilmselgelt ebakindel. Ta peas olid küsimused, keda saab usaldada; kuidas sellel toolil asju tehakse, mida ja kellele saab peaminister öelda?

See väljendus umbusklikus lähenemises kõikidesse, peale paari lähema erakonnakaaslase.

Praegupole sellest mitte midagi järgi. Olgu see mitteametlik kohtumine, töönõupidamine, intervjuu või seltskondlik vestlus, Ratas räägib vabalt, rõõmsalt. Ta pikib jutu sisse pisut nalju, näitab oma informeeritust, suudab öelda, kus on „punased jooned“. See on varasemaga võrreldes täiesti erakorraline.