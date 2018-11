Ott Tänaku populaarsus võtab aasta-aastalt üha suuremaid tuure ega vaibu enne, kui ta on tulnud maailmameistriks.

Pole vähimatki kahtlust: Ott Tänak oli tänavu autoralli MM-sarjas kõige kiirem. See, et temast ja kaardilugeja Martin Järveojast ei saanud maailmameistreid, tuleneb autoralli kui tehnikaspordi eripärast. Peale kiiruse ja osavuse tuleb mängu ka tehnika ettearvamatus, mis seekord pööras asjad eestlaste kahjuks.

Tiitlita jäämine ei sea siiski vähimagi kahtluse alla seda, et Tänak on 2018. aasta kõige populaarsem Eesti sportlane. Väite paikapidavuse kontrollimiseks pole vaja korraldada rahvaküsitlust ega muud konkurssi. Selle kinnituseks on MM-rallide ajal valitsev Tänaku-hullus, mille puudutust saavad tunda ka need, kellele rallit sõitva 31-aastase saarlase tegevus vähimatki huvi ei paku.

Kihutagu ralliautod Argentinas, Soomes või Austraalias, Eesti peavoolumeedia portaalide esiuudised annavad maailma meediagi mõistes harvanähtava põhjalikkusega ülevaate igast kiiruskatsest ja hetkeseisust selle vaheajapunktides. Lugejatele esitatakse iga pealtnäha tühisemgi lausekild, mis tuleb Tänakult endalt, mõnelt konkurendilt või tiimipealikult. Probleemi pole ka sellega, kui need laused on üksteisega äravahetamiseni sarnased ega sisalda mingit teavet. Kõik läheb kaubaks.