Eesti kaotas Nõukogude okupatsioonivõimu terrori tagajärjel iga viienda oma veidi üle miljonist elanikust. Kokku mõrvati, vangistati või küüditati rohkem kui 75 000 Eesti inimest. Kommunismiohvrite memoriaal on pühendatud neile kõigile.

See tume peatükk Eesti ajaloos on nüüd maitsekalt ja pisarateni liigutavalt talletatud Maarjamäe kommunismiohvrite memoriaalina.

Tähelepanuväärne on see, et kordagi pole tõstatunud küsimus memoriaali õnnestumise või mitte õnnestumise kohta nagu meil viimasel ajal mälestusmärkide puhul sageli juhtunud on. „Sambahaige” rahvana ei jaga see teos meid kahte leeri. Maarjamäe kommunismiohvrite memoriaali loojad on hakkama saanud millegi väga erilisega – see teos sobib enamikele.

Eesti riigi 100. sünnipäevaks rajatud kommunismiohvrite mälestuspaik koosneb kahest osast: „Teekond” ja „Koduaed”.

„Teekond” on mälestuskoridor, mille seintele on jäädvustatud enam kui 22 000 elu kaotanud inimese nimed, kellest enamik suri kodumaast kaugel ning kelle matmiskoht on enamasti teadmata. See koridor sümboliseerib totalitaarse režiimi armutust ja inimvaenulikkust.