Pühapäeviti on aeg lugeda Ekspress Meedias nädala jooksul ilmunud persoonilugusid ja intervjuusid, mis annavad edasi meie avaliku elu tegelaste või lihtsalt nutikate eestlaste mõttemaailma.

Mil viisil on võimalik Floridas püsti panna kadestusväärselt edukas äri kahel tavalisel eestlasel? Kui kopsakas on Anett Kontaveidi rahakott tema rekordaasta järel? Kuidas saavad kaasaegne naine ja dinosaurusest Mihkel Raud ühe katuse all hakkama? Mida on Eesti Kontserdi endisel Nõukogu esimehel Laine Randjärvega juhtunud olukorra kohta kosta? Kes on see noor ja julge blondiin nimega Brigitte Susanne Hunt?

Nendele küsimustele on peamiselt andnud vastused lugude peategelased ise.

Kogu pakett maksab 1.99 ja ostes ühe artikli, avaneb kogu pakett. Ava kiirelt ja mugavalt ning loe, mida on nädala persoonidel öelda.

Naudi kvaliteetset ajakirjandust!

Selle nädala tipplood:

LP: Marii Karell: kõhutunne pole mind kunagi alt vedanud

SPORT: Anett Kontaveidi rekordaasta rahanumbrites. Kui palju teenis tennisetäht võrreldes Tänaku, Klavani, Hundi ja teiste Eesti tippudega?

EESTI EKSPRESS: Tallinna kutt ja Türi piiga avastasid Ameerikas, et on miljonärid!

PERE JA KODU: Mihkel Raud elust noore naisega: mõnes küsimuses olen ma tõepoolest dinosaurus, kellesugustest peaksid kaasaegsed naised kaarega mööda kõndima

EESTI PÄEVALEHT: Indrek Laul: juriidiliselt olen teinud kõik korrektselt

KROONIKA: Brigitte Susanne Hunt rebib maski maha