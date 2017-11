Vigastusest tingitud pikk paus võimaldab suusasangaril puhata ja tunda ennast iseendana, usuvad konkurendid ja sõbrad.

15. septembril jõudis Eesti inimesteni uudis sellest, et noor suusasportlane sai vigastada. Kuigi vigastuse tõsidus polnud kohe selge, korraldati Uus-Meremaalt koju sõitnud tütarlapsele õnnetuse kommenteerimiseks lennujaamas pressikonverents. Uudisteportaalide ja ajalehtede esiküljed pühendasid tema vigastusele palju ruumi. Järgnes tohutult kommentaare ja kaasaelajate sõnavõtte. Kui seda kõike korraldatakse ühe tüdruku põlve pärast, on selge, et tegemist on eestlaste jaoks väga tähtsa inimesega.

Kelly on oma südikate sõitudega pälvinud rahva armastuse. Ta oli 2016. aastal kõigest 13-aastane, kui võistles USA-s Aspenis vigursuusatajate seas kõige kõrgema klassiga võistlusel X-Mängudel ja võitis seal pargisõidus kuldmedali. Freestyle-suusatamise maailma superstaariks kerkinud Kelly Sildaru jäädvustas oma nime tugevamini aasta hiljem, kui võitis USA ja Norra X-Mängudelt veel ühe kuld- ja kaks hõbemedalit. Lisaks sai ta kaks kuldmedalit noorte maailmameistrivõistlustelt. Ta on näidanud eeskuju, et noorusest hoolimata võib suure tööga ennast maailma absoluutsesse tippu murda.

Sildaru mõju on seotud talle seatud suurte lootuste ja kahjuks ka vasaku jala ristatisideme vigastusega. Koos ühe õnnetu kukkumisega kadus Eesti sisuliselt ainus võimalus eesootavatelt Peyongchangi taliolümpiamängudelt medal võita. Kelly on kõigest 15-aastasena Eesti spordiloos nii oluline tegelane, et ka tema mittevõistlemist võib käsitleda omaette sündmusena.

„Nüüd on aeg olla tema ise,” arvavad aga lähemad sõbrad ja konkurendid, kelle pilgu läbi avaneb Kelly Sildarust teine vaatenurk. Kelly ei ole ainult medalimasinast noor spordisangar, vaid eelkõige ikkagi noor tütarlaps, kelle elus on ka kõik 15-aastase rõõmud ja mured.

„Iga päev peab kõvasti vaeva nägema. Kasuta ära oma lähedaste abi, räägi nõustajatega, aga lõbutse oma sõprade ja perega, kui sul on lõpuks aega kodus olla,” luges Kellyle soovitusi vigastusest paranemiseks tema konkurent suusamäel, neljakordne X-Mängude medalist Tiril Sjåstad Christiansen. Ta teab täpselt, mida räägib, sest enne 2014. aasta Sotši olümpiamänge oli ta norralaste suurim lootus vigursuusatamise kullale, kuid teda tabas sama saatus, mis Kellytki – kukkumine mõned kuud enne olümpiamänge jättis ta võistlustelt kõrvale.

DelfiTV uuris, milline on Kelly päev ja pakendas selle ühte minutisse. Vaata videost!

Võib olla muserdav kogemus

Christianseni olümpiaeelne hooaeg algas nagu Kellylgi väga lootusrikkalt ja tal oli suur võimalus saavutada olümpiakuld. Sellistelt võistlustelt kõrvale jäämine võib noort sportlast vägagi muserdada, teab Christiansen omast käest. „Samal ajal tegi see mind palju tugevamaks, sest mul oli aega enda tegemiste üle mõelda ning konsulteerida psühholoogilise nõustajaga. See pani mind tegema asju, mida ma ilma vigastuseta ei oleks ette võtnud. Seega oli olümpiaunistuse kustumine minu jaoks suur kaotus, kuid ma tulin olukorrast välja palju tugevamana,” märkis Christiansen.

„Minu jaoks oli tähtis, et ma ei vaataks liiga palju suusatamist. See tegi asja ainult hullemaks. Tuleb keskenduda iseendale ning oma suurtele ja väikestele eesmärkidele. Edeneda tuleb samm-sammult ja tunda rõõmu ka väikestest saavutustest,” lisas ta.

Kui Kelly sai vigastada, ei kirjutanud juhtunust mitte ainult kõik Eesti väljaanded, vaid uudis jõudis ka Norra, Rootsi, USA ja Prantsusmaa meedia spordikülgedele. See näitab, et Sildaru sportlastegevusel on väga lai rahvusvaheline mõõde. Tema lähedaste sõnul on tüdruk suutnud kogu kodumaise meedia ja välismaise spordiüldsuse tähelepanu ja ootuste talumisega väga hästi toime tulla.

„Pärast X-Mängude võitu hakkasin tundma, et kuigi ma polnud üldse suursoosik, siis pärast võitmist panin ma ise endale suure surve peale. Ja seda mitte ainult võistlustel, vaid ka siis, kui ma koduses suusakeskuses harjutasin, tundsin, kuidas väiksemad lapsed mind vaatasid ja pidasid mind maailma parimaks. Kui ma sellises olukorras harjutades näiteks kukkusin, tundsin, et olen kehv suusataja. Lõpuks tekitas see olukorra, kus ma ei saanudki sellest mõttest enam lahti. Siis aitas mind nõustaja, kes aitas mõtetega toime tulla,” rääkis Christiansen.

Samal ajal hindab ta, et Kelly on selle pingega hästi toime tulnud. „Tundub, et ta ei muretse üldse, see paistab ka tema suusatamisest välja. Ta pühendab harjutamisele väga palju aega ja see teeb tema võistlusvormi väga stabiilseks. Kellyt vaadates tundub suusatamine lihtne,” märkis Christiansen.

Kelly Sildaru võitis Aspenis oma esimese X-Mängude kulla. Temast vasakul on hõbemedali saavutanud Tiril Sjåstad Christiansen. Foto: Andres Putting

Vaata ja imetle, millised hulljulgeid trikke oskavad mõlemad neiud teha!

„Ta on selles suusatamise maailmas üles kasvanud ja tema isiksus ongi selle sees välja kujunenud. Temas ei ole toimunud mingit muutust pärast seda, kui ta on palju tähelepanu saanud. Pigem on see hämmastav, kuidas ta suudab ennast hoida ning need ootused ja pinged ei mõju talle,” rääkis Kelly sirgumist suusamaailma tippu lähedalt näinud vigursuusatamise kohtunik ning Sildarude peresõber Riho Laast-Laas.

„Ja ta suudab väga kõrgel tasemel veel külma pead hoida. Ta oli X-Mängude stardis, kõik ootused tema peal, meedia pasundas. Esimene sõit läks untsu ning siis ta tuli viimase katsega ja pani kõik paika. See näitab, et Kelly närvikava on ikka väga paigas. Seda ei suudaks ka täiskasvanud,” lisas Laast-Laas.

Täiesti tavalised tüdrukud

Kõige selle juures näeb avalikkus Kellyt aga tavaliselt üsna tagasihoidliku ja viisakana, ehk isegi diplomaatilisena. Kuid see on sümpaatne. Malbe tütarlapse lõbusamat poolt nägi näiteks siis, kui ta X-Mängude kullasõidu järel tantsu lahti lõi. See ongi see Kelly, mida kaamerapilt näeb harva ja mis avaneb ainult tõelistele sõpradele.

„Jah, see tants on väga temalik. Me oleme tavalised tüdrukud, kes räägivad moest ja poistest. Me käime end mukkimas, tantsime nagu segased ja naerame nii, et piss peaaegu püksis,” rääkis 15-aastane Kanada vigursuusataja Sofia Tchernetsky, kes nimetab end Kelly parimaks sõbrannaks.

Nii Tchernetsky kui ka Kelly olid varem kuulnud, et kusagil on olemas teinegi andekas tüdruk, kes hästi suusatada mõistab. Kuid esimene näost-näkku kohtumine kolm aastat tagasi Kanada võistlustel pani toonasest keelebarjäärist hoolimata alguse suurele sõprusele, millest Kellyle maailmas rännates kindlasti palju toetust on olnud.

„Kogu tähelepanust hoolimata on ta kahe jalaga maa peal. Ta on vahetu, lahke ning ta ei ürita olla keegi teine. Ta on väljast küll vaikne, kuid kui ta saab end vabalt tunda, muutub ta väga elavaks. Ma mõtlen, et ta on küll teismeline tüdruk, kuid tal on väärtushinnangud väga hästi paigas,” sõnas Tchernetsky.

Sofia Tchernetsky Foto: Gunnar Leheste

Parima sõbrannana ei jää ta Kelly kiitmisega hätta ning tõstab esile meie sportlase tohutu pühendumuse ja töövõime. Lisaks on Kellyl tubli annus pealehakkamist ja julgust uusi keerulisi trikke katsetada. See toob ekstreemspordimaailmas edu.

„Ta on lumel väga keskendunud ja täpne, ta ei eksi eriti palju. Mulle meeldib, et tal on välja kujunenud täiesti oma ja teistsugune stiil. Ta proovib ise asju teha. See on freestyle’is oluline, sest kõik head suusatajad tahavad oma stiili,” sõnas Tchernetsky.

Sofia Tchernetsky ja Kelly Sildaru - pildil annab Sofia Kellyle sõpruse kaelakee Foto: erakogu

Kanadast pärit parima sõbrannaga ei saa Kelly küll kohtuda iga päev, kuid õnneks on elu neid viinud tihti kokku suusakeskustes Prantsusmaal, Soomes, Itaalias, Kanadas, USA-s või Uus-Meremaal. Muul ajal aitavad ühendust hoida Facetime ja Snapchat. Just viimase kaudu teataski Kelly Sofiale oma vigastusest.

„See oli kohutav, aga see käib alaga kaasas. Sõbrana ütlesin talle, et nüüd tal on aega olla tavaline laps ning teha asju, mida ta on alati tahtnud teha – olla Kelly, mitte suusatamismasin. Ta oli küll alguses pettunud ja vihane, aga otsustas, et võtab kogu sellest olukorrast parima. Tal on ülisuur toetus ja see annab palju juurde, kui sa tead, et isegi kui midagi on halvasti, on sul väga palju inimesi, kes elavad sulle kaasa,” märkis Tchernetsky.

Laast-Laas leiab, et Kelly Sildaru mõju seisneb eelkõige selles, et ta on näidanud, kuidas suure pühendumise ja toetusega on võimalik ka Eestist vigursuusatamise maailma tippu jõuda.

Kelly Sildaru Big Air treening Foto: Priit Simson

„Ta näitab noortele, et ei saa olla sellist suhtumist, et ma olen Eestist ja järelikult ei saa sõita. Kui piisavalt pühenduda, siis saab Eestistki tulla X-Mängude võitja. Kui keegi oleks viis aastat tagasi öelnud, et Eestist sirgub kunagi X-Mängude võitja, oleks see jutt välja naerdud. See näitab, et inimesed on liiga piiratud oma maailmas ja oma võimaluste hindamisel. Aga kui sa võtad terve pere toetuse ja pühendud, siis see näitab, et kõik on võimalik. Selles osas saabki Kelly olla kõige mõjukam. Eeskuju,” sõnas Laast-Laas.

Kelly Sildaru Big Air treening Foto: Priit Simson