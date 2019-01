“Noh, millal sa siis meil lehele lähed?” küsis minult personalispetsialist paar kuud enne beebi sündi. Olin plaaninud 30 päeva enne tähtaega koju jääda küll, aga mingist lehest polnud ma kuulnud midagi. Mis lehele?!

Kui vaid keegi oleks mulle andud töölt sünnituspuhkusele minnes kätte lihtsa ajatelje, kus on järjest kirjas, mida-kus-miks tuleb teha, oleks see teinud elu lihtsamaks. Kõikvõimalikest terminitestki, mida teadjamad kasutavad lendleva kergusega, on esmakordselt emaks-isaks saajal, raske aru saada.

Oota, mis see oli? Sünnituspuhkus, dekreet, raseduspuhkus, leht, sinine leht? Selgub, et kõik on üks ja sama asi, ainult rahvasuus endale palju erinevaid nimesid saanud. Ja see ei ole lapsehoolduspuhkus. Kui oled juba segaduses, siis on see lugu Sulle.

Ajal, mil uus ilmakodanik on juba sündinud, nappis endalegi seaduse lugemiseks aega ja mõistust. Mitte kõik oma­valitsused ei anna värsketele lapsevanematele pihku infovoldikut, mida mis järjekorras teha. Facebooki beebigruppides kohtab segaduses nõuküsijaid iga kord, kui on aeg mõnd uut avaldust esitada.

Miks peab toetusi e-riigis eraldi kuskilt küsima, miks ei võiks need lihtsalt automaatselt tulla? Aegteljele said märgitud nii töötava ema kui mittetöötava ema tegevused; ka isapuhkuse ajad. Kuidas esitada taotlust, mis saab pensionimaksetest? Kuidas arvestatakse vanemahüvitist laste järjestikuse sünni korral? Ravikindlustus, töötamine vanemahüvitamise ajal... ja palju muud!

Oluline on aga ka see, et just tänavu, 2019. aastal muutuvad mitmed seadused. Kui vanemahüvitise saamise õigus tekib alates 1.09.2019, arvutatakse see välja uutel alustel! Mõned toetused kaovad, teised plaanitakse juurde teha.

Kõikidele küsimustele saad siit lihtsad ja selged vastused!